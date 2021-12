Uomini e Donne, pubblico contro corrente: che batosta per Andrea Nicole!

Il pubblico di Uomini e Donne sembra andare contro corrente e diversamente da Andrea Nicole ha preferito puntare tutto su di lui.

Uomini e Donne quest’anno ha appassionato il pubblico del piccolo schermo degli italiani con il percorso di Andrea Nicole. Andrea è passata alla storia del programma per essere la prima donna transessuale a prendere parte al dating show di successo di canale 5 e, grazie alla sua classe, eleganza ed educazione, riuscita ad abbattere ogni pregiudizio da parte dei telespettatori, riuscendo a riscuotere un certo successo.

Il suo percorso è quasi agli sgoccioli. Tant’è che nelle scorse ore, dalle nuove anticipazioni trapelate in rete, è emerso che ha già fatto la sua scelta tra Ciprian ed Alessandro. Noi non vi faremo nessuno spoiler per non rovinarvi la sorpresa, ma siamo però curiosi di conoscere chi tra i due ragazzi ha fatto breccia nel cuore dei telespettatori.

Così abbiamo lanciato un sondaggio sui nostri profili social ed abbiamo chiesto di votare chi dei due ragazzi fosse il preferito del web. I voti non si sono fatti attendere e in men che non si dica è stato decretato il corteggiatore preferito di Andrea Nicole preferito dal pubblico di Uomini e Donne.

Il corteggiatore preferito di Andrea Nicole a Uomini e Donne

Prima di rivelare la preferenza degli utenti della rete che hanno scelto di partecipare al sondaggio, è bene fare alcune precisazioni. La prima è che questo sondaggio ha l’unico scopo di intrattenere gli utenti del web e non vuole in alcun modo influenzare il loro giudizio sul percorso di Andrea Nicole a Uomini e Donne.

Il risultato è stato attendo in base ai voti ricevuti e trovate le relative percentuali in fondo alla fine di questo articolo. Detto questo, scopriamo subito chi è il preferito degli utenti della rete.

Tra Ciprian e Alessandro, gli utenti della rete hanno preferito quest’ultimo. Nonostante tutti si siano convinti che la bella tronista sceglierà il primo dei corteggiatori citato, il pubblico del web sembra preferire il suo rivale. Molto probabilmente perché lo ritengono molto più genuino rispetto a Ciprian che spesso, durante il corso delle puntate dedicato al Trono Classico, è stati giudicato come fin troppo impostato e costruito.

La scelta finale, però, com’è giusto che sia, spetta ad Andrea Nicole e sarà lei a valutare con chi iniziare o meno una relazione al di fuori degli studi Elios di Roma. Chi dei due riuscirà ad avere la meglio e conquistare il cuore della bella tronista? Staremo a vedere.