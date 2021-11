Ex Uomini e Donne racconta il suo dramma: “Devo essere forte”

Ex Uomini e Donne racconta il terribile dramma vissuto ai microfoni di Verissimo: le struggenti parole toccano Silvia Toffanin.

Ospite della puntata di Verissimo del 27 novembre, l’ex tronista di Uomini e Donne Teresa Langella, ha raccontato il dramma vissuto. Dopo aver raccontato sui social le molestie subite da un medico, Teresa Langella ha deciso di raccontare quello che le è accaduto nel salotto di Silvia Toffanin.

E’ un racconto a cuore aperto quello di Teresa Langella che, nello studio di Verissimo, non ha trattenuto le lacrime condividendo con il pubblico di canale 5 ciò che le è successo.

Il dramma dell’ex tronista di Uomini e Donne Teresa Langella raccontato a Verissimo

Dopo aver raccontato sui social le molestie subite da un medico, Teresa Langella, nel salotto di Verissimo, ha svelato i dettagli dell’accaduto.

“L’incubo è iniziato nel 2018, quando ho deciso di sottopormi a un intervento al seno di mastoplastica additiva. La prima operazione non è andata bene, ho avuto delle complicazioni nel decorso post-operatorio. Ho deciso quindi di fare un secondo intervento, sempre con lo stesso medico. Mi fidavo di lui, era professionale all’inizio. Poi, prima di fare il secondo intervento, ho fatto delle visite e lì succedeva tutto“, ha raccontato Teresa a Silvia Toffanin.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE—>Amici 21, concorrenza stracciata: arriva il risultato che cambia tutto

“Il dottore diceva che per privacy era meglio che mia madre restasse fuori dallo studio. Ecco non scendo nei dettagli ma succedeva che le visite non si fermavano solo al seno, lui era dell’idea che anche altre parti del corpo fossero collegate al seno”, ha aggiunto Teresa che ha poi spiegato di non averlo raccontato prima “perché mi vergognavo. Mi sentivo in colpa, soprattutto quando ho preso consapevolezza di tutto”.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE—>Ex cantante di Amici amatissima dai fan: ecco com’è e cosa fa oggi

Silvia Toffanin ha provato a rassicurarla. “Non devi sentirti in colpa”, le ha detto la conduttrice di Verissimo. Infine, Teresa ha lanciato un messaggio a tutte le donne: “Voglio dare forza a chi non ha voce, ho la fortuna di esser con voi a nome di tutti loro. Io sono fortunata di essere qui, ti ringrazio Silvia. A queste donne voglio dire: ‘Qualsiasi forma di violenza va denunciata, dovete urlarlo. Siamo forti’“.