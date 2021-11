Tina cipollari a ruota libera su Uomini e Donne: quello che non ha mai detto

Tina Cipollari a ruota libera su Uomini e Donne e alcuni protagonisti del trono over: tutto quello che la bionda opinionista non ha mai detto.

Tina Cipollari è nota per la schiettezza con cui esprime le proprie opinioni. Da anni, nello studio di Uomini e Donne, non risparmia nessuno commentando le vicende sentimentali di tutti i protagonisti sia del trono over che del trono classico. Sempre protagonista di accese discussioni con Gemma Galgani, la Cipollari ha rilasciato una lunga intervista a Uomini e Donne Magazine parlando di alcuni protagonisti del trono over.

Dalla fine della storia tra Ida Platano e Diego Tavani fino al signor Costabile che ha deciso di chiudere la conoscenza con Gemma Galgani, Tina esprime la propria opinione su alcune delle dinamiche più interessanti della trasmissione.

Tina Cipollari: la sua verità su Gemma Galgani, Ida Platano, Costabile e Diego Tavani di Uomini e Donne

Tina Cipollari boccia Diego Tavani che ha rifiutato di lasciare Uomini e Donne con Ida Platano. “Lui è una persona secondo me spiacevole e sgradevole… le è andata bene! Non penso che la discussione abbia influito negativamente. Si vede che l’interesse di Diego per Ida non era abbastanza forte per sceglierla e andare via con lei […] Ida per me dovrebbe scegliere amicizie diverse e confrontarsi con persone che hanno la sua età. Lei si fa influenzare tanto da Gemma, sulle scelte, sui comportamenti”, ha spiegato la bionda opinionista.

