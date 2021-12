Unghie fragili? Scopri quali sono le cause e i rimedi naturali

Avere le unghie fragili è un problema piuttosto comune e che si rileva maggiormente nelle donne. Scopriamo quali sono le cause e i rimedi naturali che possono farle tornare come prima.



Si dice che le unghie siano in grado di rivelare sotto molti aspetti la condizione fisica di una persona. In base al colore, al grado di robustezza e a tanti altri fattori è infatti possibile risalire addirittura a problemi di salute importanti. Cosa significa, quindi, avere le unghie fragili? In genere si tratta di un problema di tipo transitorio che può avere cause fisiologiche ma non solo.

In altri casi può essere appunto lo specchio di qualche malattia o di scompensi importanti nella nutrizione. Quel che è certo è che le unghie fragili sono quasi sempre un campanello d’allarme che si dovrebbe imparare ad ascoltare e che, se ben sfruttato, può dare molto in termini di salute.

Scopriamo quindi come riconoscere un problema di unghie fragili, trovando anche dei rimedi per farle tornare forti e sane come un tempo.

Unghie fragili: come riconoscerle e quali sono le principali cause

Come già detto le unghie parlano di noi e della nostra salute. Non per niente, quando si è ricoverati per qualche motivo, viene quasi sempre richiesto di tenerle a vista e senza smalto.

Andando a noi, com’è facile immaginare, si tratta di un problema maggiormente diffuso tra le donne. E questo perché al di là di problemi ormonali che possono comprometterne la struttura, ci sono anche i tanti agenti chimici presenti in smalti e solventi.

Ma andiamo con ordine e cerchiamo di capire come riconoscere le unghie fragili per tempo. Come il nome stesso lascia immaginare si tratta di unghie che tendono a spezzarsi facilmente. A volte, però, se si hanno sempre avuto unghie molto robuste, la fragilità è visibile da altri aspetti. Tra questi ci sono la tendenza a sfaldarsi, le righe che si formano sulle unghie stesse e delle piccole spaccature che possono apparire senza un apparente motivo.

Al di là di questi segnali, ogni più piccola differenza può indicare un problema alle unghie. E che si tratti di funghi, dell’uso di prodotti sbagliati per la manicure o di qualche problema di salute, la scelta migliore è sempre quella di farle vedere al proprio medico curante. In questo modo si potrà infatti agire per tempo e risalire ad una causa che, una volta individuata, porterà automaticamente a trovare anche i rimedi più adatti alla situazione.

Andando invece alle cause che andrebbero sempre indagate, tra le più importanti da prendere in considerazione ci sono:

Anemia

Micosi

Problemi nell’alimentazione

Eczemi

Mancanza di vitamine

Psoriasi

Traumi alle unghie

Uso di prodotti chimici aggressivi

Problemi alla tiroide

Lichen planus

Sindrome di Sjogren

Tubercolosi

Unghia rotula (problema ereditario)

Ovviamente le cause alla base delle unghie fragili possono essere molte di più. Ed è proprio per questo che la prima raccomandazione rimane sempre quella di indagare al primo sintomo strano o al primo segnale che qualcosa appare diversa dal solito.

Unghie fragili: rimedi utili e naturali

Passiamo ora ai rimedi per le unghie fragili. La prima cosa da fare, come già accennato, è quella di ottenere una diagnosi da medico. In molti casi, infatti, basta curare il problema alla base per vedere le unghie tornare sane e belle come un tempo.

Ovviamente, ci sono anche dei rimedi naturali che si possono aggiungere durante la cura e sempre dietro parere positivo del medico. Tra le più importanti da ricordare ci sono le creme e gli oli a base di vitamina E o H.

Ci sono poi degli impacchi che si possono fare con olio extra vergine d’oliva e succo di limone e immersioni nel tè verde per donare nuova linfa alle unghie.