Rimpolpante labbra: la ricetta top per prepararlo da sola in pochi minuti

Rimpolpante labbra: ti sveliamo la ricetta segreta per prepararne uno a casa in pochi step. Risultato? Labbra più carnose senza bisturi! Se desideri averle così, allora prova subito questo prodotto fantastico.

Le labbra sono una potente arma di seduzione! Facciamo il possibile per sfoderare sempre il nostro sorriso migliore, incorniciato da labbra impeccabili. Non sempre, però, Madre Natura è generosa; può capitare di non essere molto soddisfatte delle proprie labbra, perché magari sono troppo sottili, all’ingiù o, addirittura, asimmetriche.

Il make up può aiutare a camuffare alcuni inestetismi. In tal senso, un buon contouring labbra può fare miracoli. Ma si tratta, comunque, di risultati temporanei. Una volta che ci si strucca, salta fuori la vera conformazione delle labbra.

Per correggere definitivamente quelle troppo sottili, si ricorre alla medicina estetica. Il lipofilling è uno dei trattamenti più utilizzati. Tecnicamente, consiste in un prelievo di una certa quantità di adipe (grasso) da una parte del corpo chiamata ‘zona donatrice’. In seguito, questo grasso viene inserito nelle aree del corpo da rimodellare e volumizzare quali labbra, glutei o seno.

Tuttavia ci sono delle alternative al bisturi. In commercio, per esempio, si trovano molti volumizzanti labbra che danno buoni risultati. Ma, se cerchi una soluzione low cost, allora prova a preparare da sola un buon rimpolpante labbra. Ti diciamo subito come fare!

Rimpolpante labbra: la ricetta top per un sorriso a tutto volume!

Stanca delle tue labbra sottilissime? Tranquilla, c’è una soluzione semplice a portata di mano: è il rimpolpante fai da te a base di burro di karité e olio di mandorle dolci. E’ un prodotto eccezionale e low cost che dona un aspetto migliore alle labbra già dopo la prima applicazione. Ti sveliamo la ricetta segreta per prepararlo da sola in pochi step.

Per un trattamento monouso, pesa una piccola quantità di balsamo labbra o di vasellina. In alternativa, puoi utilizzare anche uno di questi prodotti:

LEGGI ANCHE –> Bellezza: come ingrandire le labbra senza chirurgia, rimedio miracoloso!

Olio di mandorle dolci;

Burro di cacao;

Olio di cocco;

Olio d’oliva;

Burro di karité.

Secondo step: metti la piccola quantità di balsamo labbra o di vasellina (oppure di uno dei prodotti sopraelencati) in un piattino. Dopodiché, aggiungi una spolverata di cannella, che è un prodotto naturale con ottime proprietà volumizzanti, in quanto migliora l’afflusso di sangue nella zona labbra. Se ti manca la cannella e non riesci a procurartela, puoi usare in alternativa un po’ di zenzero in polvere oppure un pizzico di pepe di Cayenna.

Mescola la cannella (oppure lo zenzero o il pepe di Cayenna) con il balsamo labbra o la vasellina. Fermati soltanto quando avrai ottenuto un composto cremoso e uniforme. Veniamo ora all’applicazione del prodotto. Stendine una quantità generosa sulle labbra usando un dito o, in alternativa, un cotton fioc.

Il tempo di posa e di 4-5 minuti. Se avverti un lieve pizzicore, allora significa che il prodotto sta agendo bene, stimolando un maggiore afflusso di sangue nella zona trattata. Quindi sii paziente e cerca di sopportare questo piccolo fastidio!

Trascorso il tempo necessario, rimuovi il balsamo con un fazzoletto. Ma fallo delicatamente, per non stressare troppo le labbra. Non devi risciacquare. Risultato: una bocca più carnosa e incredibilmente sexy!

Puoi concludere il trattamento, se preferisci, applicando un po’ di lucidalabbra o di lip balm rosa nude, per esaltare il colore naturale delle labbra.

Una buona beauty routine per labbra al bacio è fatta di piccoli gesti quotidiani. Se le labbra sono sane e perfettamente idratate, il rossetto dura di più. A proposito, hai già dato un’occhiata alle ultime tendenze per il make up labbra autunno 2021? Se la riposta è no, ecco quali sono tutti i trend imperdibili!

Il Natale è alle porte! Per i rossetti delle feste c’è l’imbarazzo delle scelta, tra best seller e novità! Il rosso è protagonista in tutte le sue versioni. Gli altri colori must have sono il rosa, dal nude al malva passando per il pesca, il marrone, in tutte le sue sfumature, e le tonalità sottobosco.

Rimetti prima in sesto le tue labbra, dona loro più volume e, poi, scegli il rossetto giusto per te. Avere un look impeccabile durante le festività natalizie è d’obbligo!