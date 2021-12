Testa a testa al GF Vip: tutto potrebbe cambiare prima della diretta

Al GF Vip prima della diretta di questa sera c’è in atto un testa a testa che potrebbe cambiare per sempre le sorti del gioco.

La sesta edizione del GF Vip tornerà questa sera sul piccolo schermo degli italiani e, come in ogni puntata che si rispetti del reality show di canale 5, ci sarà il risultato del televoto. Perché sì, nonostante la trasmissione ha subito in prolungamento di alcuni mese, un vippone a settimana dovrà lasciare il gioco.

I concorrenti che attualmente si trovano in nomination sono Lulù e Jessica, le principesse Selssiè “sopravvissute”, Gianmaria Antinolfi e la new entry Patrizia Pellegrino che dopo solo una settimana dal suo ingresso è stata mandata al televoto dai vipponi presenti nella casa più spiata d’Italia fin dal debutto di questa sesta edizione.

Questa sera Alfonso Signorini leggerà la decisione del pubblico, ma la curiosità è troppa. Così abbiamo chiesto sui social, agli utenti che seguono i nostri canali, di indicare chi secondo loro dovrebbe abbandonare il gioco e chi dovrebbe salvarsi. Il risultato non si è fatto attendere e al momento c’è in atto un testa a testa al GF Vip.

Televoto GF Vip: il testa a testa tra i concorrenti potrebbe cambiare tutto

Prima di rivelare i risultati del nostro sondaggio, è bene precisare alcune cose. La prima è che il risultato non ha alcuna valenza con quello ufficiale, ma è stato stilato unicamente per intrattenere gli utenti della rete e nulla di più. Le varia posizioni sono state indicate in base ad una media di voti ricevuti e trovate le relative percentuali in fondo a questo articolo.

Specifico questo, passiamo subito ai risultati e vediamo chi l’ha scampata e chi invece non ha raccolto il favore del pubblico.

L’ultimo posto di questa classifica, di conseguenza il possibile eliminato, è un testa a testa tra due concorrenti. A giocarsi il loro posto nella casa del Grande Fratello Vip, secondo i nostri lettori, sono Lulù Selassiè e Patrizia Pellegrino. Per una manciata di voti, ha vinto la Principessa tra le due ma sono le concorrenti più a rischio secondo gli utenti della rete che hanno partecipato a questo sondaggio.

Chi può stare tranquilla, invece, è l’altra Principessa Jessica Selassiè, che si è posizionata al secondo posto delle preferenze dei nostri utenti, mentre invece il preferito di questo televoto è stato Gianmaria Antinolfi. L’imprenditore partenopeo ha fatto breccia nel cuore dei telespettatori ed hanno scelto di salvarlo anche questa volta.