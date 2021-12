Giulia De Lellis con unghie rosse: la manicure che non passa mai di moda

By

Giulia De Lellis con unghie rosse: su Instagram l’influencer sfoggia una manicure perfetta per le festività natalizie. Con il rosso non si sbaglia mai, è un evergreen! Se ti piace, copia il suo stile.

Unghie che passione! Facciamo tutto il possibile per averle sempre in buona salute. Delle mani ben curate, valorizzate magari dalla manicure giusta, sono un biglietto da visita importante. La scelta del colore dello smalto non è mai casuale: ogni sfumatura rivela qualcosa sul carattere.

Il rosso, per esempio, è simbolo per eccellenza di sensualità. Chi sceglie il nero, invece, avrebbe una mente piuttosto creativa, stando alla ‘psicologia dello smalto’. Un discorso simile si potrebbe fare anche per la forma delle unghie.

Le donne che amano quelle a mandorla, sarebbero più gentili e sincere. Le unghie molto lunghe, invece, verrebbero scelte per lo più dalle inguaribili romantiche. Tornando allo smalto rosso, che è tra i più cool per l’autunno-inverno 2021, cerchiamo di capire a chi sta bene, se è meglio portarlo su unghie corte oppure lunghe o, ancora, come applicarlo nel migliore dei modi.

Nel rispondere a queste domande, ci rifacciamo al look di una delle influencer più seguite su Instagram, ovvero Giulia De Lellis. La modella romana ha postato di recente alcuni scatti in cui sfoggia una manicure davvero impeccabile.

Giulia De Lellis unghie rosse: la manicure perfetta delle feste

Il Natale s’avvicina ed è tempo di rivedere il proprio look! Molte di noi stanno già pensando a cosa indossare durante le feste, a come sistemare i capelli e, soprattutto, a come abbinare il trucco con la manicure.

Uno spunto interessante arriva da Giulia De Lellis. Su Instagram l’influencer sfoggia una bellissima manicure rossa, con unghie abbastanza lunghe a punte arrotondate. Uno stile assolutamente perfetto per il look delle feste.

Il rosso è simbolo di eleganza e sensualità; scegliendolo per smalto, rossetto o per entrambi non si sbaglia mai, soprattutto per occasioni o eventi particolari. Ma a chi dona davvero lo smalto rosso? Tendenzialmente, sta molto bene su unghie corte e squadrate, meglio ancora se unito ad una generosa passata di top coat, che lo renda super lucido e glossato.

Questo colore, comunque, è perfetto per esaltare anche delle belle unghie lunghe con punte arrotondate. Ed è proprio il caso di Giulia De Lellis! L’influencer, con buona probabilità, sarà ricorsa alla ricostruzione in gel, garanzia di lunga durata per la manicure.

Per tutte le amanti del fai da te, invece, c’è una piccola regola da seguire per l’applicazione dello smalto rosso. Bisogna stenderlo tenendosi leggermente distante dai due lati della cuticola. Con questo trucchetto, le unghie sembreranno più lunghe, armoniose e affusolate.

Veniamo ora ad un vero e proprio rompicapo, ovvero a come scegliere lo smalto rosso giusto in base al proprio incarnato. Facciamo alcuni esempi. Con una pelle chiara, meglio puntare sui rossi a base blu oppure su quelli quelli rosati brillanti.

Le donne con pelle scura dovrebbero preferire gli smalti rossi brillanti con un sottotono aranciato. Con un incarnato di questo tipo si abbina bene anche un rosso vino, dalle sfumature più intense e vellutate.

Le donne con pelli olivastre, invece, possono scegliere uno smalto rosso ciliegia. Infine, con pelli di tonalità medie, si possono tranquillamente abbinare i rossi accesi e più freddi, tra i quali il rosso pomodoro. Questo colore riesce ad esaltare al meglio tutte le sfumature dorate dell’incarnato.

In generale, lo smalto rosso è molto versatile. Si adatta bene a tutti gli outfit, da quelli più casual a quelli più ricercati ed eleganti. La regola d’oro è: evitare gli abbinamenti tono su tono. Questo significa che, per esempio, con un abito lungo rosso sarebbe meglio indossare uno smalto a contrasto.

Ed è proprio questo il criterio seguito da Giulia De Lellis (vedi le foto), che ha abbinato lo smalto rosso a due diversi outfit, entrambi neri. L’influencer è maestra di stile e non sbaglia mai un colpo!

Se stai pensando al look perfetto da sfoggiare durante le festività natalizie, ti abbiamo dato qualche spunto per non sbagliare con la manicure. Se ti piace quella della De Lellis, allora copiala pure!