Casa Tina Cipollari: un sogno per la star di Uomini e Donne

Avete mai visto la casa di Tina Cipollari? Sapete dove vive la bionda opinionista di Uomini e Donne? Una casa da sogno per lei.

Tina Cipollari è la grande star di Uomini e Donne. Partita come corteggiatrice, diventata poi tronista, per il suo carattere schietto e sincero, ha conquistato la fiducia di Maria De Filippi che l’ha scelta come opinionista. Nel suo ruolo ha conosciuto colui che è poi diventato il marito, Kiko Nalli, con cui ha formato una splendida famiglia con la nascita dei figli Mattias, Gianluca e Francesco. Il matrimonio tra Kiko e Tina è poi finito, ma i due hanno sempre avuto e continuano ad avere un bel rapporto di stima e affetto reciproci.

La casa di Tina Cipollari si trova a Roma dove sono nati e sta crescendo i suoi tre figli di cui è perdutamente innamorata. Ma com’è arredata la casa della bionda opinionista di Uomini e Donne?

Casa Tina Cipollari: una splendida villa con giardino

La casa di Tina Cipollari è elegante e rispecchia il suo inconfondibile stile. La casa presenta una grande cucina in cui la bionda opinionista si diletta a preparare deliziosi piatti. Come fa sapere il portale Viaggiare al verde, inoltre, la casa della Cipollari che, a Uomini e Donne, non perde l’occasione di discutere con Gemma Galgani, è circondata anche da un bellissimo giardino.

Nel grande salone, inoltre, è presente un divano bianco e anche la camera da letto presenta uno stile elegante e raffinato.Sempre molto amata dal pubblico, da anni, la Cipollari è la protagonista indiscussa di Uomini e Donne. Il suo nome è spesso stato accostato anche ad altri reality come l’Isola dei Famosi e il Grande Fratello Vip, ma finora, le indiscrezioni non hanno mai trovato conferma. Tina, tuttavia, ha partecipato a Pechino Express conquistando anche il pubblico di Raidue.