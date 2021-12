Avete mai visto la casa di Stefania Orlando? Chic ed elegantissima

Avete mai visto la casa di Stefania Orlando? La showgirl vive a Roma con il marito Simone Gianlorenzi e la cagnolina Margot.

Stefania Orlando, da anni protagonista del mondo dello spettacolo, con la partecipazione alla quinta edizione del Grande Fratello Vip dove ha instaurato un rapporto speciale con Tommaso Zorzi, è felicemente sposata con Simone Gianlorenzi e la cagnolina Margot.

Stefania Orlando, nata e cresciuta a Roma, ha deciso di non lasciare la capitale e, ancora oggi, vive nella sua città dove riesce a stare vicina anche ai genitori. Ma dove vive precisamente la Orlando insieme al marito e alla cagnolina?

Casa Stefania Orlando: uno splendido appartamento nel centro di Roma

Stefania Orlando e Simone Gianlorenzi vivono in un bellissimo appartamento nel centro di Roma. Attraverso alcune foto pubblicate su Instagram è possibile scoprire alcuni dettagli dell’appartamento della showgirl che, dopo il grande successo ottenuto con la partecipazione al Grande Fratello Vip 2021, è stata concorrente di Tale e Quale Show 2021.

Arredamento classico con colori neutri come il bianco e il marrone dominano la casa di Stefania Orlando. Dalla foto qui in alto possiamo cogliere qualche dettaglio di quello che, probabilmente, è la zona giorno in cui non manca un comodo divano, quadri e uno specchio alle pareti e un tavolino da salotto.

La casa è molto grande e per terra troviamo un parquet non molto scuro. In tutta la casa sono presenti piccoli oggetti di arredamento come vari soprammobili, foto di famiglia e piante. Una casa confortevole e che rispecchia la semplicità e la genuinità di Stefania e del marito Simone, innamoratissimi e complici.

Grazie al sostegno del marito, infatti, Stefania è riuscita a restare nella casa del Grande Fratello Vip per quasi sei mesi entrando ufficialmente nel cuore delle persone che continuano a seguirla con profondo affetto e ammirazione.