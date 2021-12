Casa Luciana Littizzetto: sapete dove vive? Bellissima

Avete mai visto la casa di Luciana Littizzetto? L’attrice e conduttrice vive in un appartamento bellissimo a Torino.

Luciana Littizzetto è da anni protagonista del mondo dello spettacolo italiano. Autoironica e sarcastica, il suo spazio all’interno di Che tempo che fa è sempre seguitissimo. Con ironia, infatti, ogni settimana commenta i fatti d’attualità strappando un sorriso al pubblico di Raitre. Oltre ad aver costruito una brillante carriera, la Littizzetto ha una vita privata piena.

Luciana Littizzetto, quattordici anni fa, ha scelto di aprire il suo cuore a Jordan e Vanessa, all’epoca 9 e 11 anni. Oggi, i ragazzi che entrarono nella vita della Littizzetto con l’affido, sono stati adottati dalla comica che è una mamma orgogliosa dei suoi ragazzi.

A parlare di tale scelta, in una puntata di Chempo che fa di ottobre 2021, in occasione della presentazione del libro Io mi fido di te, storia dei miei figli nati dal cuore ha raccontato come la scelta di chiedere l’affidamento di due bambini nacque dopo una conversazione con Maria De Filippi.

«Un giorno Maria mi ha raccontato la sua esperienza. E mi ha talmente travolta col suo entusiasmo che mi sono detta: “Ci provo anch’io”. Però ai tempi io non ero sposata e non potevo adottare. Così ho pensato all’affido. È un gesto di generosità assoluta, è diverso dall’adozione. Non so se tornerai alla tua famiglia d’origine o rimarrai, però intanto io ci sono, ti aiuto a fare un pezzo di vita insieme», ha raccontato Luciana che con i suoi ragazzi vive a Torino. Ma com’è la sua casa?

Casa Luciana Littizzetto: splendida nel cuore di Torino

Luciana Littizzetto ha scelto di vivere a Torino, città in cui è nata e cresciuta, preferendo spostarsi solo per lavoro. Lucianina vive in uno splendido appartamento nel centro del capoluogo piemontese di cui ha svelato qualche dettaglio durante le interviste rilasciate durante il lockdown.

Per la propria casa, Luciana ha scelto un arredamento semplice e confortevole come potete vedere dalla foto qui in alto. Come in ogni soggiorno, non manca un comodo divano mentre sulla parete si può notare una cartina georgrafica.

