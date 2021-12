GF Vip, Sophie Codegoni si redime: per Maria Monsé non c’è nulla da fare

By

Al GF Vip, Sophie Codegoni è riuscita a far cambiare idea al pubblico del piccolo schermo. Per Maria Monsé non c’è scampo.

Questa sera al GF Vip sarà una diretta davvero importante. In primis perché i concorrenti di Alfonso Signorini dovranno comunicare lui se hanno scelto o meno di proseguire con il loro percorso nella casa più spiata d’Italia, visto che venerdì scorso sono venuti a conoscenza del nuovo prolungamento.

La finale del reality show di canale 5 sarebbe dovuta essere a dicembre, invece, proprio come lo scorso anno, slitta marzo. Questa sera però oltre a comunicare la loro scelta, uno dei vipponi sarà eliminato dal pubblico del piccolo schermo e sono ben 6 i concorrenti a rischio.

La nostra curiosità era però troppa per aspettare la diretta di questa sera, così abbiamo chiesto agli utenti della rete di dirci chi dovrebbe abbandonare il GF Vip e chi dovrebbe restare nella casa. I risultati non si sono fatti attendere ed ecco chi dovrebbe abbandonare il programma secondo gli utenti della rete che seguono i nostri account social.

Anticipazioni GF Vip: ecco chi potrebbe abbandonare la Casa

Prima di rivelarvi i risultati del nostro sondaggio, è bene fare alcune precisazioni a riguardo. La prima è che questo sondaggio non ha alcuna valenza ai fini del televoto del Grande Fratello Vip. L’unico che conta è il televoto lanciato da Alfonso Signorini, mentre questo è stato stilato da noi con l’unico scopo di intrattenere gli utenti della rete e non vuole in alcun modo influenzarne il parere.

Le varie posizioni, tra l’altro, sono state stilate in base ad una media di voti ricevuti e in fondo a questo articolo, oltre a trovare la classifica completa, trovate anche le relative percentuali. Detto questo scopriamo chi dovrebbe abbandonare il gioco e chi dovrebbe restare secondo gli utenti del web.

All’ultimo posto, purtroppo non c’è scampo per lei visto che anche nel precedente sondaggio si era classifica all’ultimo posto, è Maria Monsè. La showgirl, secondo gli utenti della rete che hanno preso parte a questa classifica, dovrebbe abbandonare la casa del GF Vip.

Prima di lei, invece, con una differenza notevole di voti troviamo l’imprenditore partenopeo Gianmaria Antinolfi. Salva anche Miriana Trevisan che si riconferma essere una delle preferite del pubblico della rete. Al terzo posto, invece, c’è l’ex tronista di Uomini e Donne, Sophie Codegoni che se in un primo momento non aveva fatto impazzire il pubblico ora è riuscita a farli ricredere sul loro conto.

Al secondo posto troviamo invece l’esplosiva Francesca Cipriani, mentre chi colleziona il maggior numero di voti è ancora una volta lei: la showgirl Carmen Russo.