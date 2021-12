Labbra molto screpolate in inverno? Il rimedio definitivo oltre il burro cacao

Molti dei rimedi per le labbra screpolate in inverno sono in grado di risolvere il problema sul momento. Esistono approcci migliori per rendere le labbra morbide a lungo?

Dal momento che rappresentano una delle parti più importante del nostro viso e che siamo abituate a truccarle in maniera diversa rispetto al resto del volto, spesso dimentichiamo che le labbra meritano le stesse cure del resto della pelle. In realtà, le labbra andrebbero addirittura curate e idratate di più del resto del viso.

I rimedi per le labbra screpolate sono in genere burro di cacao e stick idratanti da applicare periodicamente sulle labbra durante il corso della giornata.

Chi ama prendersi cura della propria pelle utilizzerà certamente anche una crema da notte in grado di nutrire e idratare il viso in profondità.

Negli ultimi anni però sono diventate sempre più diffuse le maschere per il viso in tela o in crema da applicare su gran parte del viso evitando, però, alcune zone come occhi e bocca. A causa di ciò nella maggior parte dei casi le labbra non ricevono trattamenti estetici e idratanti adeguati.

Fortunatamente l’innovazione tecnologica e il progresso nella ricerca cosmetica ha portato alla creazione di prodotti specifici per la cura e la bellezza della pelle delle labbra. Ecco come si usano e quali sono le loro proprietà.

Maschere labbra: i migliori rimedi per le labbra screpolate in inverno

Esattamente come qualsiasi altro tipo di maschera, le maschere labbra vanno applicate sulla pelle pulita.

L’ideale è inoltre eseguire uno scrub delicato delle labbra prima di applicare la maschera, in maniera che le sostanze in essa contenute possano penetrare meglio nella pelle ed essere assorbite più in profondità.

Le patch con cui applicare la maschera labbra sono in genere gommose ed elastiche, quindi è molto importante manipolarle con estrema attenzione per evitare di rovinarle durante l’applicazione.

Per far aderire meglio la patch (che coprirà tute le labbra ma anche la parte tra il naso e il labbro superiore nonché il mento) il consiglio è di inumidire leggermente la parte inferiore del viso, quindi applicare la patch.

In questo modo l’acqua presente tra la maschera e la pelle creerà una sorta di “effetto ventosa” che permetterà alla patch di rimanere perfettamente aderente al viso per i quindici minuti necessari a far penetrare le sostanze nutritive nella pelle.

Dopo aver rimosso la maschera labbra l’ideale è tamponare leggermente la zona con un fazzoletto di carta e non risciacquare, per evitare di eliminare le sostanze nutritive appena depositate sulla pelle.

Le maschere per labbra possono essere applicate indifferentemente di giorno o di notte, tuttavia è molto meglio utilizzarle appena prima di andare a dormire. In questo modo il tempo di posa non intralcerà le normali attività che si svolgono durante il giorno e, rimanendo ferme e distese, si eviterà anche che la maschera cada o si sposti.

Infine, dal momento che durante la notte non si utilizzano cosmetici e non si sfrega il viso, le sostanze nutritive rilasciate dalla patch avranno più tempo per penetrare in profondità nella pelle del viso ed eseguire le proprie azioni benefiche.