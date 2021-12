Regali di Natale a distanza: ecco come inviarli comodamente da casa  

Molti di noi si trovano spesso nella situazione di dover passare il Natale a distanza dalle persone care o dalla persona amata. Ma il rito del regalo è irrinunciabile e fortunatamente oggi ci sono molti servizi che ci permettono, in modo rapido e sicuro, di far pervenire a chi amiamo un nostro regalo.

È necessario quindi affidarsi a dei professionisti come Poste Italiane che offre diversi servizi di spedizione tra cui IoInvio che permette di inviare un pacco in modo semplice, economico e comodamente da casa.

Si gestisce infatti tutto direttamente online: è sufficiente registrarsi al portale, creando un profilo utente, inserire i dati di mittente e destinatario, oltre ovviamente ai dettagli del pacco (dimensioni, peso, ecc), dopo di che l’unica cosa che si deve fare è imballare il regalo ed aspettare che il corriere arrivi a casa per ritirarlo e procedere con la consegna!

La semplicità del processo è solo il primo dei vantaggi. Il servizio IoInvio è infatti anche rapido: in 24 ore il corriere verrà a ritirare il pacco e nel giro di 3 giorni lavorativi verrà consegnato a destinazione, ovunque in Italia.

E se il mio destinatario non vive in Italia, vi chiederete? Nessun problema: IoInvio vi permette di recapitare il vostro regalo di Natale verso più di 200 paesi nel mondo, in un tempo che va da 3 a 5 giorni lavorativi a seconda del paese di destinazione.

In entrambi i casi, il mittente potrà monitorare lo status della spedizione costantemente grazie al sistema di tracciamento online e anche in caso di mancata consegna, IoInvio ha la soluzione: per i pacchi inviati in Italia, al secondo tentativo fallito il corriere contatterà telefonicamente il destinatario, così da fissare un appuntamento e recapitare il pacco. Per le spedizioni all’estero, invece, in caso di assenza del destinatario, il pacco sarà lasciato in giacenza presso il più vicino ufficio postale estero.

Ma quanto costerà spedire un pacco con tutte queste garanzie? Con IoInvio si parte da una tariffa base di € 6,90, che può variare in base al peso del pacco, ma che resta comunque molto vantaggiosa. Inoltre sono supportati tutti i principali metodi di pagamento, rendendolo quindi accessibile a tutti, incluso il contrassegno.

Per chi è costretto a vivere il Natale a distanza, un pacco regalo non è solo un oggetto, diventa un simbolo, un modo per essere in qualche modo vicini all’altra persona. Un pacco è molto più prezioso del suo contenuto ed è fondamentale affidarsi a qualcuno che possa custodirlo e recapitarlo in modo adeguato, una garanzia che certamente Poste Italiane riesce a soddisfare.