Make up Capodanno 2022: idee e consigli per un look super chic!

Make up Capodanno 2022: spunti e idee da copiare per salutare il nuovo anno con un look super glam. Prima regola: curare tutto nei minimi dettagli, perché è sempre la somma che fa il totale!

Il make up ci fa più belle! Con quello giusto possiamo coprire imperfezioni, dare maggiore profondità allo sguardo e ritrovare un incarnato più sano e luminoso. Non c’è outfit completo senza trucco impeccabile! E’ doveroso curarlo nei minimi particolari, senza tralasciare nulla! Sappi che persino delle sopracciglia ben scolpite possono fare la differenza.

Archiviato il Natale, cresce l’attesa per l’arrivo del nuovo anno. Il Capodanno 2022 sarà il secondo con il Covid-19. A causa di divieti e restrizioni i festeggiamenti saranno in tono minore, tra pochi intimi ma, questo, non deve farci rinunciare a sfoggiare un look impeccabile.

Anche se i grandi eventi sono stati quasi tutti annullati, brindare in compagnia al nuovo anno può essere l’occasione giusta per farti notare, soprattutto se tra gli invitati c’è qualcuno che ti piace. Chissà, il nuovo anno potrebbe regalarti l’amore della vita!

Non lasciarti trovare impreparata! Cura al meglio il tuo look, concentrandoti soprattutto sul make up. Prima regola: cerca di abbinarlo alla mise che hai scelto perché, il risultato finale, deve tendere all’armonia. Di seguito trovi alcuni spunti interessanti per il trucco perfetto da sfoggiare nella notte di San Silvestro.

Make up Capodanno 2022: gli occhi sono protagonisti!

Per il make up del Capodanno 2022 le idee non mancano; sono tutte molto belle ed originali, ma la scelta va fatta sempre in base alle esigenze e ai gusti personali. Facciano alcuni esempi concreti. Se vuoi rompere gli schemi con un look più vivace, che sappia farsi notare, allora punta su uno smokey eyes intenso e labbra super colorate.

LEGGI ANCHE –> Smokey Eyes su occhi piccoli? I consigli per un makeup perfetto!

Per un trucco da sera è più indicato uno smokey eyes scuro, magari nelle tonalità del nero-grigio o del marrone-bronzo. Questa tecnica serve a dare più intensità allo sguardo; però evita questo errore per non appesantire troppo gli occhi.

Per il make up di Capodanno, i colori di ombretti più apprezzati sono il grigio, il marrone e le tonalità metallizzate come l’oro, l’argento e il bronzo. Puoi anche abbinare un paio di colori, sfumandoli sapientemente. Per esempio, l’oro si sposa bene con il bronzo!

Tutti questi colori, se utilizzati per fare un buon smokey eyes, possono regalarti uno sguardo più sexy e ammaliante. Sicuramente non passerai inosservata! Anche le sopracciglia giocano un ruolo chiave nel make up delle feste. E’ importante definirle bene, utilizzando un’apposita matita, di un colore molto vicino a quello naturale dei peli.

Sempre per le sopracciglia, la moda del momento è la laminazione. Si tratta di un trattamento che fa sì che i peli si trovino tutti nella stessa direzione, donando alle sopracciglia un aspetto più folto e ordinato. Si dice che anche la duchessa di Cambridge, Kate Middleton, sia ricorsa a questo fantastico trattamento.

In genere, una seduta singola di laminazione ha un costo che si aggira tra i 30 e i 50 euro. Quindi, è un piccolo lusso che puoi concederti per Capodanno! Passiamo ora alle labbra, simbolo per eccellenza di sensualità. Con il trucco gusto puoi definirle meglio, correggendo anche la forma. Per questo, ci pensa la tecnica del contouring a fare miracoli!

Per quanto riguarda, invece, i migliori cosmetici per le labbra, hai soltanto l’imbarazzo della scelta. Puoi spaziare dai rossetti ai gloss, passando per le tinte labbra, che sono colori puri in forma liquida. La loro particolarità è quella di riuscire a tingere la mucosa delle labbra, facendo sì che il colore duri più a lungo.

Ricapitolando, i tre punti forti del make up di Capodanno sono sopracciglia, occhi e labbra. Però, non dimenticare che non c’è trucco davvero perfetto senza una buona base viso. Quindi, impegnati a farla bene, utilizzando i prodotti adatti quali fondotinta, correttore, cipria, illuminante e blush.

Infine, completa il tuo look con l’acconciatura giusta. Potrebbe essere una belle idea scegliere un nuovo taglio di capelli proprio per il Capodanno. Per l’autunno-inverno 2021 va di gran moda il long bob in tutte le sue versioni, dritto o scalato, con o senza frangia. Parliamo di un taglio bellissimo, ideale se desideri un cambio look più radicale e di grande impatto.