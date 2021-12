La tua candida è peggiorata? Da cosa dipende e come rimediare

By

La candida è peggiorata? Ecco i rimedi da mettere in atto e come agire per non farla avanzare più

Chi soffre di candida sa bene come nella maggior parte dei casi sia un problema che tende a riproporsi. Un fatto spiacevole ma che aiuta a riconoscerla sempre più facilmente e a correre ai ripari prima che peggiori.

Durante il periodo delle feste, può capitare che i sintomi della candida peggiorino all’improvviso e che ci si senta maggiormente infiammate. Una situazione che non va sottovalutata e che, sopratutto a feste finite, andrebbe affrontata al fine di non peggiorare ancora. Scopriamo quindi perché i sintomi tendono ad aumentare e quali sono i rimedi per la candida peggiorata.

Candida peggiorata: i rimedi da mettere in pratica

Quando la candida tende a presentarsi più di tre volte all’anno, si parla di candida recidivante. Un problema con il quale bisogna scendere a patti modificando il proprio stile di vita al fine di combatterla nel migliore dei modi.

Ma cosa fare quando questa peggiora proprio sotto le feste? In genere la candida tende a peggiorare con l’assunzione di zuccheri. E questi, come ben sappiamo, sono particolarmente presenti nel periodo delle feste.

Al tutto si unisce un’alimentazione spesso sregolata, il consumo di alcol e tante piccole abitudini sbagliate che, messe insieme, fungono da terreno fertile per la candida.

Per questo motivo, se sotto le feste si nota un peggioramento e si ha una cura che si è soliti prendere, può essere molto utile (previo parere del proprio ginecologo) tornare a ripeterla.

Allo stesso modo, si può tentare di aiutarsi con alcuni integratori studiati appositamente per rafforzare l’organismo ed evitarne il peggioramento. Integratori che se assunti alle prime avvisaglie di candida possono fare la differenza.

Più in generale, sebbene sia chiaro che rinunciare agli zuccheri proprio sotto le feste non sia facilissimo, moderarne l’assunzione potrebbe essere di grande aiuto. A ciò dovrà seguire una dieta che ne sia il più possibile priva. In questo modo, ci si sentirà subito meglio.

Tra i cibi da evitare ci sarebbero, oltre agli zuccheri, anche i panificati a base di farine raffinate, i formaggi stagionati o quelli con muffe e gli alcolici, primo tra tutti la birra. Come per qualsiasi regola riguardante una sana alimentazione sono da bandire anche insaccati, cibi confezionati ed irritanti.

Da favorire sono invece alimenti come frutta (con moderazione) e verdura a cui abbinare carni magre, pesce, cereali integrali e senza lievito, formaggi freschi come, ad esempio, la ricotta, yogurt e kefir, olio exrta vergine d’oliva, uova e spezie come l’aglio e la curcuma.

Anche lo sport è un buon aiuto perché sostiene l’organismo e aiuta ad eliminare tossine in eccesso. Infine, dei lattobacilli (prescritti dal proprio medico curante) possono rivelarsi molto utili in quanto in grado di ripristinare l’equilibrio della flora batterica dell’intestino.

Ovviamente, alla prima data disponibile, è sempre bene prenotare una visita di controllo in modo da capire se il problema c’è davvero e a che punto si trova.