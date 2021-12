È stata la vincitrice più amata del Grande Fratello: ecco cosa fa oggi

Chi si ricorda di Cristina Plevani? È stata la primissima vincitrice del Grande Fratello nonché una tra le più amate di sempre. Scopriamo com’è oggi e cosa fa per vivere.

Il Grande Fratello è senza alcun dubbio uno dei programmi più famosi degli ultimi anni. Ogni anno viene infatti seguito da milioni di telespettatori. In pochi, però, ne ricorderanno gli esordi. Ovvero quando, presentato da Daria Bignardi si presentò al mondo come un esperimento mediatico pronto a stravolgere la tv per come tutti la intendevano. Un programma che sorprendentemente dimostrò di poter rendere famose persone sconosciute fino al giorno prima.

Tra quelle persone c’era anche una giovane bagnina che in pochi giorni riuscì a farsi conoscere per la sua spontaneità, per una storia d’amore molto sofferto nata con l’altrettanto famoso e ormai scomparso Pietro Tarricone e per essere stata la prima vincitrice assoluta. Si tratta di Cristina Plevani che oggi svolge una vita del tutto diversa pur avendo ancora tantissimi fan affezionati e sempre pronti a sostenerla.

Cosa fa oggi la vincitrice più amata del Grande Fratello

Il suo, all’interno della casa, è stato un percorso che i telespettatori hanno seguito e amato fin dal primo momento.

Spontanea e sempre in grado di dimostrare apertamente quanto provava, Cristina Plevani ha saputo entrare nel cuore di tutti, dimostrando come essere se stessi a volte paghi più di ogni altra cosa.

LEGGI ANCHE -> Ricordate Cristina Plevani? L’incredibile trasformazione dopo il Grande Fratello

Un modo di essere che l’ha portata ad arrivare alla fine, superando personaggi rimasti iconici e vincendo la prima edizione del programma. Eppure, ad oggi, la sua vita è del tutto diversa e ben lontana dai riflettori.

Cristina, infatti, poco dopo la vittoria si è goduta l’inattesa celebrità, partecipando a diverse trasmissioni come ospite e lavorando per la radio. Dopo qualche esperienza, però, si è sempre più allontanata dal mondo dello spettacolo tornando nella sua Iseo per lavorare come istruttrice di fitness.

Per il resto, la sua vita si è svolta in modo del tutto normale e decisamente lontano dai riflettori. Ha infatti lavorato come commessa per un negozio di abbigliamento e ad oggi vive con la sua amata cagnolina e sfoggia un look tutto nuovo ma sempre molto semplice e sbarazzino.

Ancora bellissima, spontanea e istintiva è inoltre molto attiva sui social dove spesso dice la sua anche sui programmi che danno in tv ed in particolare sul grande fratello. Proprio di recente, ad esempio, ha accusato la produzione di pilotare i vari concorrenti.

LEGGI ANCHE -> Cristina Plevani spiega il perché ha abbandonato lo studio di Live