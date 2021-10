Ricordate Cristina Plevani? L’incredibile trasformazione dopo il Grande Fratello

Cristina Plevani è nota al pubblico del piccolo schermo per aver vinto la prima edizione del Grande Fratello, ma ora sareste in grado di riconoscerla?

Cristina Plevani ha senza dubbio fatto la storia del mondo della televisione italiana e no, non stiamo esagerando. Cristina, come in molti ricorderanno, ha vinto la prima edizione del Grande Fratello, diventando in assoluto non solo la prima concorrente a trionfare in un reality show in Italia.

La sua edizione fu condotta da Daria Bignardi e si mormorava, qualche tempo fa, che sarebbe dovuta tornare nella casa più spiata d’Italia per un’edizione dedicata alle vecchie glorie del programma, ma alla fine il progetto sembrerebbe essere naufragato.

Dalla sua vittoria ad oggi sono passati numerosi anni e la Plavani non è solo cambiata dal punto di vista estetico, ma ha anche trasformato la sua vita. Ecco com’è Cristina Plevani dopo il Grande Fratello.

Com’è cambiata Cristina Plevani dopo il Grande Fratello

Cristina Plevani è entrata nella casa del GF sfoggiando un look piuttosto insolito, capelli ricci e biondissimi, che durante il corso di quell’esperienza decise di tagliare. Oggi, invece, sfoggia un taglio piuttosto lungo, se paragonato con quello dell’epoca, ed ha optato per un colore scuro.

Il biondo, infatti, è durato giusto il tempo di quell’esperienza. Anche se sembrerebbe averle portato fortuna. Dopo la fine del reality show di canale 5, Cristina ha continuato a lavorare nel mondo del piccolo schermo prendendo parte a svariati programmi come Buona Domenica e svolgendo perfino il ruolo di tronista a Uomini e Donne. Dopo però ha deciso, non per sua volontà ha poi dichiarato, di abbandonare il mondo dello spettacolo. Anche se non disdegna qualche apparizione nei salotti televisivi più famosi del piccolo schermo.

Oggi la sua vita è completamente differente rispetto a quando aveva trovato il successo. Dopo la fine della grande notorietà, Cristina scelse di dedicarsi completamente al nuoto, visto che prima del GF lavorava come bagnina, per poi optare di lasciarlo come secondo lavoro e di provare l’esperienza di cassiera di un supermercato ad Iseo.

In una recente ospitata da Barbara d’Urso a Pomeriggio 5, sembrerebbe aver raccontato di aver cambiato lavoro dopo quell’esperienza e di lavorare come commessa in un negozio di abbigliamento. Senza mai mettere da parte la passione per lo sport.

Cristina Plevani oggi è sempre bellissima. Anzi, forse molto più affascinante ora che durante il suo debutto sul piccolo schermo degli italiani, ma la semplicità e la schiettezza che l’hanno sempre contraddistinta non sono mai mutate durante il corso di questi anni.