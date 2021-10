L’outfit autunnale perfetto ha bisogno solo di un capo: il gilet di lana!

Per creare il perfetto outfit autunnale serve solo un capo, di tendenza ma anche molto utile. Quale? Il gilet di lana! Ecco 3 outfit semplici e trendy da realizzare in pochissime mosse, tutti con il gilet di lana come protagonista!

Esistono quei mesi dell’anno che mettono a dura prova anche noi fashion victim. Perché non abbiamo la minima idea di come vestirci. O fa troppo caldo o fa troppo freddo. Ci svegliamo la mattina e usciamo di casa con una temperatura, arriviamo a lavoro che sembra sia arrivata la primavera e torniamo a casa coperte da sciarpe e mantelle come fosse la vigilia di natale. Chiaramente abbiamo due scelte: o realizzare degli outfit trendy, senza pensare al fatto che non sono adatti alle temperature stagionali, oppure lasciamo da parte la moda e pensiamo alla praticità, creando i cosiddetti outfit a cipolla. Ma se vi dicessi che esiste un capo nello specifico che vi risolverà il dilemma dell’outfit autunnale mi credereste? Ebbene si! Esiste, ed è anche molto in voga! Quale? Il gilet di lana! Scopriamo insieme tutti i segreti di questo capo moda!

L’autunno a mio parere è la stagione più bella dell’anno, perché qui tutto cambia. Si mette da parte il vecchio per lasciare spazio al nuovo. Le foglie degli alberi diventano gialle per poi cadere, riempiendo le strade di colori caldi e avvolgenti. Le vie si colmano di persone indaffarate che corrono da una parte all’altra della città e fuori dalle scuole i ragazzi chiacchierano e scherzano, inconsapevoli di vivere forse i momenti più belli della loro vita.

Si, l’autunno è decisamente la stagione più bella dell’anno, ma come in tutto nella vita, la perfezione non esiste. L’autunno non ha solo molti PRO, ma mostra anche dei CONTRO. Uno, ad esempio, è il cambio repentino di temperatura durante l’arco di una giornata, che ci causa non pochi fastidi.

Soprattutto per noi amanti della moda, e del beauty, questo è un periodo delicato, in cui spesso ci ritroviamo ad accantonare la parte estetica per prediligere la praticità.

Esistono però in commercio dei capi che vengono in contro alle nostre esigenze, e si dia il caso che sono anche super trendy!

Il primo, ad esempio, è il gilet di lana! Oltre ad essere trendy e pratico, alcuni degli abbinamenti possibili con il gilet sono stati indossati e osannati da molte influencer, quindi perché non provare!

Ecco 3 semplici outfit autunnali da creare tutti solo ed esclusivamente con il gilet di lana come protagonista!

Come vestito, maglia o accessorio. Il gilet di lana si trasforma in qualunque cosa vogliamo, se creiamo il giusto outfit!

Bando alle ciance! Entriamo subito nel vivo della nostra guida di stile: ecco 3 semplici outfit autunnali che vedono il gilet di lana come protagonista!

gilet e jeans mom fit: il più classico, ma anche più versatile, outfit autunnale da poter creare è quello composto da camicia di cotone, gilet di lana, jeans mom fit ossia a vita alta largo in gamba, e stivaletto ankle boots. Semplice e d’effetto. Ottimo per una giornata in ufficio o per un’uscita pomeridiana!

perché non unire due capi di tendenza e pratici per creare il perfetto outfit autunnale? Il leggings a palazzo, oltre ad essere di gran voga è anche comodissimo. Abbinato con una maglia di cotone semplice e il gilet di lana sarete trendy ma anche comode, per quelle giornate interminabili in cui usciamo di casa la mattina e rientriamo la sera!

ultimo ma non meno importante è l'outfit autunnale che si crea utilizzando il nostro gilet di lana sopra ad una camicia oversize lunga portata a mo' di vestito. Abbinando il tutto ad uno stivaletto in gomma con suola carrarmato avrete create il perfetto outfit autunnale adatto anche nelle giornate di pioggia!

Sono sicura che con queste piccole e semplici dritte creare l’outfit autunnale trendy non sarà più un vostro problema!

Alla prossima guida di stile, con tante novità in fatto di moda!

Per accompagnarvi in ogni momento della vostra giornata, e darvi un tocco glamour ovunque voi siate!