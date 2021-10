Grande Fratello Vip, le polemiche non influenzano il pubblico: mai accaduto prima

Al Grande Fratello Vip le polemiche non hanno affatto influenzato il giudizio del pubblico che ha eletto Lei come vincitrice.

Il Grande Fratello Vip è tornato sul piccolo schermo degli italiani da quasi un mese ed il pubblico del piccolo schermo ha già iniziato a farsi un’idea sui vipponi scelti da Alfonso Signorini per questa sesta edizione del reality show di canale 5, la terza da lui condotta.

Per questo motivo abbiamo chiesto agli utenti della rete che ci seguono sui nostri profili social di scegliere qual è la loro concorrente preferite tra quelle selezionate quest’anno. Il risultato molto probabilmente vi stupirà perché a trionfare tra il pubblico dei social è stato un personaggio, probabilmente, inaspettato tra i giovani.

Pronti a scoprire chi è la concorrente preferita dal pubblico del Grande Fratello Vip? Ecco la classifica completa.

LEGGI ANCHE –> GF VIP 6: Adriana Volpe e Sonia Bruganelli, quinta puntata. Ecco il look

La concorrente preferita del Grande Fratello Vip è Lei: il pubblico va oltre le polemiche

Prima di svelarvi i voti degli utenti della rete che hanno scelto di prendere parte al sondaggio per eleggere la migliore concorrente del GF Vip, ci teniamo a fare alcune dovute precisazioni.

La prima è che questa non include tutte le concorrenti di Alfonso Signorini, in quanto è una seconda parte. La prima la trovate poco più in basso. La seconda è che è stata stilata per puro divertimento e che non ha alcuna intenzione di influenzare il percorso dei concorrenti. Anche perchè a vincere è stato un personaggio al centro delle polemiche, segno che i telespettatori non si fanno di certo influenzare.

Inoltre le posizioni sono state stilate facendo una media tra i voti positivi e negativi ricevuti in base a ciascun personaggio, ora bando alle ciance e scopriamo insieme il preferito degli utenti del web!

LEGGI ANCHE –> Grande Fratello Vip, il pubblico spiazza e la elegge regina della casa

All’ultimo posto di questa classifica troviamo Raffaella Fico. Il pubblico del piccolo schermo, probabilmente a causa di alcuni pregiudizi che nutre nei suoi confronti per l’assidua presenza nel mondo del gossip, ha preferito assegnarle l’ultimo posto della classifica di gradimento.

A seguire troviamo un pari merito tra due donne che hanno una fortissima personalità. Di chi stiamo parlando? Di Soleil Sorge e Jo Squillo che si sono piazzate al terzo posto! Medaglia d’argento, invece, per la simpaticissima Francesca Cipriani, ma chi sarà riuscita a conquistare il primo posto? A grande sorpresa, in questa seconda parte della classifica, troviamo Katia Ricciarelli!

La cantante si è aggiudicata la medaglia d’oro da parte del pubblico della rete ed in fondo all’articolo trovate le percentuali dei voti ricevuti e la classifica completa.