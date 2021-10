Grande Fratello Vip, Signorini escluso: il pubblico vuole il suo ritorno!

Al Grande Fratello Vip, Alfonso Signorini è stato il grande escluso del pubblico che vuole il ritorno di Lei. E no, non è Ilary Blasi.

Il Grande Fratello Vip è senza dubbio uno dei programmi di maggior successo del piccolo schermo degli italiani e durante il corso di questi anni, se si conta anche l’edizione dedicata alle persone comuni, se ne sono alternati davvero tanti di conduttori.

Per questo motivo abbiamo chiesto agli utenti della rete chi hanno preferito nelle vesti di padrone di casa del reality show di successo di canale 5. Le reazioni non si sono di certo fatte attendere, ma tra tutti c’è stato un grande escluso: Alfonso Signorini.

In quanto il pubblico della rete vorrebbe il ritorno di Lei alla conduzione del programma e no, non parliamo di Ilary Blasi, attualmente impegnata con la conduzione di Star in the Star, ma di un’altra storica e talentuosa conduttrice. Curiosi di scoprire la classifica?

Chi è il conduttore preferito del Grande Fratello Vip? Il pubblico non ha dubbi: vince lei

Prima di rivelare la classifica completa del miglior conduttore del GF Vip, ci sono alcune dovute precisazioni da dover fare. La prima è che all’interno del sondaggio sono stati inseriti anche artisti che hanno condotto l’edizione NIp. In modo tale da permette al pubblico della rete di avere una maggiore scelta.

Inoltre, la seguente classifica, realizzata attraverso una media di voti positivi e negativi ricevuti, è stata creata con il solo scopo di intrattenere gli utenti che seguono i nostri profili social e non per influenzare la loro opinione sui conduttori in questione. Detto questo, non ci resta che scoprire le preferenze del pubblico.

All’ultimo posto della classifica troviamo Barbara d’Urso, che per anni ha condotto l’edizione NIP del reality show di canale 5. Barbara, nonostante si sia piazzata all’ultimo posto, detiene un vero e proprio record. In quanto è riuscita a battere, in termine di ascolti, Sanremo con la messa in onda del suo Grande Fratello.

Al penultimo posto, invece, troviamo Alfonso Signorini che è attualmente al timone della sesta edizione del format dedicato ai personaggi appartenenti al mondo dello spettacolo. La sua conduzione sembrerebbe non aver fatto colpo sugli utenti dei social, anche la precedente edizione da lui condotta si è rivelata essere un vero e proprio successo.

A conquistare la medaglia d’argento, invece, è stata Ilary Blasi. Le sue sfuriate in romano sono rimaste ancora impresse nel cuore del pubblico del piccolo schermo che invece di rivederla all’Isola sogna ancora un suo ritorno nella casa più spiata d’Italia, ma ad avere la meglio è stata lei: Alessia Marcuzzi. Alessia ha condotto per svariate edizioni l’edizione dedicata alle persone comuni e di recente ha scelto di lasciare Mediaset, ma il pubblico la rivuole sul piccolo schermo. Di seguito è possibile trovare la media dei voti ricevuti e la classifica completa.