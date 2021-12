Menù di Capodanno 2021, il dolce di riciclo che piacerà davvero a tutti

Invece di preparazioni lunghe, elaborate e complicate, stipite tutti a Capodanno con un dolce di riciclo golosissimo e molto intelligente

Dopo le feste di Natale e quelle di Pasqua c’è sempre lo stesso problema: come riciclare i dolci che sono avanzati? A Pasqua con la cioccolata delle uova tutto sommato è più facile. Ma paradossalmente il Natale tra panettone e pandoro offre più opportunità e lo dimostriamo con i cannoli di pandoro.

Un dolce semplice, preparato riutilizzando le fette di pandoro avanzate: diventeranno l’involucro per la classica crema dei cannoli, a base di ricotta e cioccolato, con l’aggiunta della buccia di un’arancia. Dolcetti semplici ma intriganti per un riciclo intelligente, da servire anche a Capodanno quando abbiamo parenti o amici in casa.

Il dolce di riciclo per Capodanni pronto in pochi minuti

Prima di passare alla ricetta, un consiglio: potete preparare l’involucro dei vostri cannoli di pandoro anche il giorno prima, tenendoli in frigorifero fino al momento giusto per servirli.

Ingredienti:

8 fette di pandoro

300 g ricotta vaccina

60 g gocce di cioccolato

50 g zucchero a velo

buccia grattugiata di 1 arancia

Preparazione:

Versate la ricotta nel boccale di un mixer insieme allo zucchero a velo setacciato. Poi azionate la macchina e frullate fino ad ottenere una crema compatta ma anche bella liscia.

Quando è pronta, spostatela in una ciotola e aggiungete anche le gocce di cioccolato oltre alla buccia grattugiata di un’arancia non trattata e ben lavata prima. Mescolate con un cucchiaio per amalgamare bene, coprite con pellicola cucina e lasciate riposare in frigo per 50 minuti.

Intanto che aspettate, preparate anche i cannoli di pandoro: ritagliate le fette dal pandoro avanzato e poi con un coppapasta da 12 centimetri ricavate 8 pezzi rotondi. Appiattiteli leggermente con un

mattarello per allargarli e farli più sottili.

Poi avvolgete le fette intorno ai cilindri di acciaio per formare i vostri cannoli di pandoro, unendo le due estremità bagnate con un filo di acqua per sigillarle perfettamente.

Infornate i cannoli di pandoro insieme ai cilindri a 180° per 12 minuti in forno statico. Poi tirate fuori e sfornate i cannoli con delicatezza. Lasciateli raffreddare e infine farciteli con la crema di a base di ricotta e cioccolato riempiendoli bene senza romperli

A vostro gusto potete spolverizzarli con un po’ di zucchero a velo prima di servirli.