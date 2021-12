Capelli lisci senza piastra: 2 trucchi pazzeschi da provare subito!

Capelli lisci senza piastra: 2 metodi furbi da provare per riuscirci in poco tempo. Rimarrai soddisfatta del risultato finale e abbandonerai finalmente la piastra. Scopri subito di più!

Tutte pazze per i capelli! Non potrebbe essere diversamente, giacché sono simbolo per eccellenza di sensualità. Una chioma robusta e lucente è il risultato di cure e attenzioni costanti, che passano anche attraverso un’adeguata beauty routine.

Inutile nasconderlo: alcune donne sono più fortunate e hanno capelli sani e corposi al naturale. Altre, invece, devono faticare un po’. La genetica gioca un ruolo chiave ma, comunque, ci sono molti prodotti e trattamenti specifici che migliorano visibilmente la qualità dei capelli.

Nella hair beauty routine, un posto d’onore spetta alle maschere. In commercio se ne trovano di vari tipi. La scelta va fatta in base alle esigenze specifiche. Facciamo un esempio. Se fai periodicamente la tintura, allora devi optare per una maschera ristrutturante, perfetta per ricostruire il naturale film protettivo dei capelli.

La cura dei capelli è importante ma non è tutto. Conta molto anche il tipo di styling che si sceglie, fondamentale per completare qualsiasi look, da quello più casual a quello più ricercato. I capelli sono un biglietto da visita importante per ogni donna, non dimentichiamolo!

Spesso, però, capita che si voglia cambiare look, magari facendo una piega liscia su capelli ricci. Per ottenere questo risultato, si pensa subito ad utilizzare la piastra. In realtà, se ne può fare a meno! Come? Con questi 2 trucchi formidabili. Continua a leggere e scoprirai tutti i dettagli!

Capelli lisci senza piastra: ecco come riuscirci senza fatica!

Stanca di lisciare i capelli con la piastra? Se la riposta è sì, allora stai leggendo l’articolo giusto. Ti sveliamo due trucchi infallibili per una piega perfetta in pochi minuti. Finalmente non avrai più bisogno della piastra, e non è poco! Dirai addio ai capelli secchi e sfibrati, che si spezzano facilmente per il troppo calore.

Se usi spesso la piastra, infatti, rischi di danneggiare il film protettivo naturale che avvolge i capelli e che li preserva dall’azione dannosa degli agenti esterni quali freddo, pioggia, umidità e smog.

Il danneggiamento del film avviene già quando la temperatura della piastra sfiora i 180 °C. Considera che i modelli più attuali arrivano anche oltre i 230 °C! Un impatto notevole che non giova di certo ai capelli. Ecco perché ti consigliamo di non utilizzare più la piastra e di provare questi due metodi favolosi.

BRUSHING – Consiste nella tecnica di fare i capelli lisci utilizzando spazzola tonda e phon. Ecco come devi procedere: lava i capelli con uno shampoo neutro e, poi, applica un balsamo ristrutturante da lasciare in posa 2-3 minuti. Trascorso il tempo utile, risciacqua bene per eliminare eventuali residui. In alternativa al balsamo, puoi fare un impacco con 2 cucchiai di latte di cocco e 1 cucchiaio di olio di semi di lino, da lasciare in posa per 15 minuti. Dividi i capelli in ciocche e lisciale una per una, arrotolandole sulla spazzola. Tieni il phon a temperatura media e asciuga dalle radici alle punte; RUOTA SVEDESE – E’ il secondo metodo da provare per dire addio alla piastra. Procedi così: traccia la riga centrale e dividi i capelli in due parti. Utilizza due grandi bigodini per avvolgere i capelli di dietro. Poi, prendi la ciocca laterale e falla passare sopra la fronte fino alla parte opposta, fissandola poi con una forcina. Ripeti l’operazione anche dall’altra parte. Sostanzialmente, i capelli devono ruotare per essere sistemati a mo’ di turbante. Infine, avvolgili in un foulard e tienili così per tutta la notte. Al mattino, avrai un liscio perfetto!

Come vedi si tratta di due metodi semplici, veloci e low cost! Il risultato, in entrambi casi, è strepitoso: una piega perfetta come appena fatta dal parrucchiere. Ti consigliamo di provare entrambi i procedimenti, magari alternandoli, per prenderci la mano. Non ti ci vorrà molto tempo, fidati, è soltanto questione di abitudine!

Il Capodanno s’avvicina e, se hai ancora mille cose da fare, ora sai come ottenere un bellissimo hair look con liscio perfetto senza fatica. Rimarrai soddisfatta, siamo pronti a scommetterci!