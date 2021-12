Ti hanno diagnosticato la cervicite? Ecco di cosa si tratta

Tra i problemi femminili che si possono riscontrare nel corso della vita c’è anche la cervicite. Scopriamo di cosa si tratta, quali sono i sintomi e come curarla.

Esistono problemi femminili che sono meno conosciuti da altri e che pertanto, una volta diagnosticati, possono far sorgere qualche timore in chi si trova improvvisamente con una diagnosi in mano e poche informazioni a riguardo.

Uno tra questi è la cervicite. Infiammazione della cervice che può avere diverse cause ma che è sempre importante riconoscere per tempo al fine di mettere in atto la cura più idonea. Scopriamo quindi quanto c’è da sapere su questo problema tipicamente femminile e quali sono i sintomi a cui prestare attenzione al fine di poter ottenere una diagnosi.

Cervicite: sintomi, cause e cure da mettere in atto

Quando si ha un problema di cervicite, i sintomi a cui prestare attenzione sono diversi. Prima di entrare nel merito è bene specificare che la cervicite è un’infiammazione della cervice che a sua volta è la parte bassa dell’utero che confluisce nella vagina.

Per quanto riguarda i sintomi, è bene sapere che la cervicite può non portarne o darne di lievi.

Tra questi i più importanti da riconoscere sono le secrezioni vaginali giallognole o verdastre, il sanguinamento al di fuori dei periodo mestruale o dopo un rapporto e, in alcuni casi, arrossamenti della vagina e difficoltà nell’urinare.

Come per ogni altri problema di tipo ginecologico è molto importante rivolgersi al ginecologo fin dai primi sintomi. In questo modo si potrà avere una diagnosi veloce e affrontare il problema velocemente e senza che questo si aggravi nel tempo.

Ma perché viene la cervicite? Le cause possono essere davvero tante e vanno dalle malattie trasmesse per via sessuale alle infezioni. Per riconoscerla basta generalmente un tampone dopo il quale possono essere prescritti degli antibiotici.

Altre cause possibili sono l’allergia al lattice e le sostanze chimiche (e spesso irritanti) presenti in creme e prodotti usati per l’igiene personale. Seppur più raramente, la cervicite può presentarsi anche per l’uso del diaframma o in seguito a procedure ginecologiche. In questi casi il medico può prescrivere farmaci di altro tipo e proseguire con l’osservazione dei sintomi o con un secondo tampone da effettuarsi più avanti nel tempo.

A tal fine è importante sapere che la cervicite può arrivare anche a causa del virus herpes simplex. In quest’ultimo caso, l’unica cosa da fare è quella di tenerla sotto controllo mediante l’uso di antivirali che andranno assunti per lungo tempo in quanto possono controllare il problema ma senza curarlo.

Come sempre, agire per tempo e rivolersi al proprio medico il prima possibile è l’unico modo per prevenire qualsiasi tipo di infezione. Agendo fin dall’inizio ed ottenendo così maggiori possibilità di contenerla e di guarire in poco tempo. Cosa che, sopratutto in presenza di problemi intimi è sempre auspicabile.

Nel caso della cervicite, infatti, se non si cura per bene l’infezione (o l’infiammazione) si può andare incontro alla malattia infiammatoria pelvica.