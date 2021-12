Anticipazioni Beautiful: proposta di matrimonio in arrivo, cambia tutto

Anticipazioni Beautiful: tutto quello che succederà dal 3 al 9 gennaio 2022. Una proposta di matrimonio in arrivo…

La soap opera che ci accompagna dal lontano 1990, quando è approdata per la prima volta in Italia, Beautiful torna a sorprenderci con nuove importanti anticipazioni.

Infatti come ben sapete, le nostre anticipazioni si muovono in due direzioni: da un lato seguiamo la programmazione italiana e dunque vi anticipiamo le trame che stiamo vedendo in Tv; dall’altro invece, vi diamo nuove informazioni direttamente da oltre oceano, dove la soap è un anno avanti rispetto a noi.

Per quanto riguarda la programmazione televisiva in italiana, Beautiful è sicuramente una delle soap longeve della storia della Televisione ed è trasmessa dal 4 giugno 1990, prima su Rai 2 e in seguito, dal 5 aprile 1994, su Canale 5. Sempre nel 1994 fu brevemente trasmessa anche in prima serata da Rete 4.

Come ormai noto, Beautiful narra le vicende della famiglia Forrester e dei loro affari, problemi di cuore e intrighi di potere. Ambientata sullo sfondo dell’alta moda di Los Angeles Beautiful dunque va in onda da 30 anni sulle nostre reti per la bellezza di 8547 puntate.

Anticipazioni Beautiful al 9 gennaio 2022. Mentre Hope decide di prendersi del tempo libero per Thomas e il piccolo Douglas, Carter chiederà a Zoe di sposarlo. Ecco cosa accadrà nelle prossime puntate in onda su Canale 5.

Arrivano le nuove anticipazioni di Beautiful al 9 gennaio 2022. Secondo quanto sappiamo negli episodi in onda dal 3 al 9 gennaio su Canale 5 e sulla piattaforma streaming Mediaset Play Infinity, Hope esorterà Liam a dare una seconda chance a Thomas. Nel contempo Carter, invece, farà una proposta di matrimonio a Zoe ma, proprio in quel frangente, scoppierà l’allarme antincendio del palazzo.

Zoe, intanto, proverà a far intendere a Zende in sentimenti che prova per lui, mentre Quinn si confiderà con Flo riguardo le nozze con Eric. Thomas, infine, sarà entusiasta quando Hope si ritaglierà del tempo libero per lui e il piccolo Douglas.

Hope, infatti è convinta che Thomas, in realtà, non avrebbe mai fatto del male a Liam Spencer e decide di dargli fiducia.

La cena che vede come commensali Carter, Zende, Paris e Zoe avrà termine e la serata proseguirà con dei giochi. Qualcosa, però, parrà bollire in pentola e, difatti, Carter approfitterà di un momento in cui resterà solo con Zoe per farle una romantica proposta di matrimonio.

Proprio nel fatidico momento in cui l’avvocato le chiederà la mano, scoppierà un incendio nel palazzo, mentre Paris e Carter cercheranno di capire da dove sono nate le fiamme, Zende e Zoe rimarranno da soli.