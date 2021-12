Trucco occhi di Capodanno: in oro e nero per essere very chic

Il trucco occhi di Capodanno più semplice e d’effetto? Basta utilizzare due must assoluti del periodo: l’ombretto oro e l’eyeliner nero!

Il trucco di Capodanno ha il difficilissimo compito di durare a lungo, essere elegante e particolare. Se da una parte abbiamo quindi il desiderio di osare, dall’altra abbiamo sempre il grande dubbio: durerà? Abbiamo la soluzione!

Il trucco di Capodanno proposto da Ceryl (@cerylpandemonium) si basa su un sapiente quanto discreto utilizzo di un ombretto oro glitterato da applicare sulla maggior parte della palpebra mobile. A rendere particolarissimo questo trucco occhi però è l’utilizzo di una spessa ed elegante linea di eyeliner nero.

Si tratta di un trucco occhi piuttosto incisivo, perfetto per chi ha occhi grandi e vuole renderli magnetici e misteriosi senza esagerare.

Trucco occhi di Capodanno: quando l’eyeliner nero sposa l’oro

L’eyeliner nero è diventato uno dei must assoluti degli ultimi mesi. In particolare è tornata di gran moda la winged line, cioè una luna linea che segue la linea della palpebra mobile e che si spinge verso la tempia sollevandosi in una piccola ala che allunga l’occhio.

Il modo più classico di mettere l’eyeliner si sposa benissimo con la palpebra chiara e luminosa creata da Ceryl, che però ha voluto spingersi oltre.

L’ala, infatti, non è un’ala qualsiasi. Al contrario, è realizzata in maniera da abbracciare l’angolo esterno dell’occhio con una piccola linea che “sale” lungo la piega.

Sembra quasi un accenno di cut crease realizzato con l’eyeliner.

A rendere particolare la realizzazione di questo make up è il piccolo scalino sull’angolo esterno, che “spezza” la monotonia della linea.

Il make up funziona benissimo sia anche un contorno occhi nero completo, realizzato con l’eyeliner e poi leggermente sfumato con la matita. Tuttavia il nostro consiglio è di lasciare nuda la palpebra inferiore per un trucco occhi di Capodanno a lunga durata.

Si eviterà infatti che la sfumatura nera si allarghi creando lo spiacevole “effetto panda” e si lascerà il viso molto più luminoso.

Si tratta di un accorgimento fondamentale quando si realizza un make up che dovrà durare molte ore: il rischio di sbavature e di “colamenti” dev’essere ridotto al minimo.

Per quanto riguarda invece la palpebra dorata il consiglio è di utilizzare un primer occhi che crei una base omogenea e che consenta al make up di durare molte ore.

Per quanto riguarda il colore di ombretto, l’ideale è scegliere un ombretto luminoso ma evitare i prodotti molto glitterati. Il motivo è che in questo make up l’uso dell’oro è davvero molto delicato: la palpebra appare quasi nude.

Inoltre, sarà fondamentale non utilizzare troppo ombretto rischiando di appesantire l’effetto generale. Utilizzando poco prodotto, e per giunta così chiaro, si rischierà però di far perdere profondità allo sguardo e si avrà l’impressione che l’occhio appaia piatto.

Per evitare questo problema il consiglio è di utilizzare un pennello molto sottile e pochissimo blush per creare un’ombra delicatissima lungo la parte superiore della palpebra, proprio come nel cut crease.

Il rossetto rosa che salva la vita (e non solo a Capodanno)

Il rossetto rosa ha conquistato moltissimo spazio nelle preferenze di make up di milioni di donne. Il motivo è semplice: sta bene con tutto e ci fa apparire giovani!

Il rossetto rosa, o addirittura nude (per un look più maturo e sofisticato) è strettamente necessario per completare questo look di Capodanno. Questi colori, infatti, danno definizione alle labbra senza appesantirle con colori troppo carichi, quindi non “rubano” attenzione dal trucco occhi.

Inoltre, le eventuali sbavature saranno molto poco appariscenti! Di certo daranno meno nell’occhio di quelle create da un rossetto rosso fuoco!

Per quanto sia bello, per le lunghe cene in famiglia è meglio evitare l’effetto glossy e preferire prodotti matte.