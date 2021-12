Ti senti stanca e assonnata a Natale? Da cosa dipende e come rimediare

Durante il periodo delle feste può capitare di sentirsi stanchi e assonnati. Scopri da cosa dipende e come rimediare.

Le feste sono ormai nel vivo e l’energia che avevi sembra aver lasciato il passo alla stanchezza e uno strano senso di sonnolenza? Ciò può dipendere dal cambio di ritmi improvvisi che per chi ha una vita regolare equivale quasi ad un jet leg e, ovviamente, per i tanti zuccheri che si possono consumare in questo periodo dell’anno.

L’innalzamento della glicemia porta infatti un senso di sonnolenza che chiunque ha sperimentato almeno una volta dopo un pranzo o una cena abbondanti. Per fortuna, ci sono alcune piccole strategie che si possono mettere in atto al fine di riprendersi in fretta. E tutto per non perdere neanche un’istante del Natale. Scopri quindi come muoverti in modo da vivere al meglio queste giornate e da non sentirti più stanca e assonnata a Natale.

Stanca e assonnata a Natale? Ecco come rimediare

Sentirsi stanche e assonnate durante il periodo delle feste è piuttosto normale. Si tratta infatti di giorni in cui ci si trova a mangiare molti più dolci e ad uscire dalla routine alimentare a cui si è abituati.

A ciò si associa anche la mancanza di sonno o ritmi alterati dello stesso. Il tutto per un mix che porta inevitabilmente a sentirsi stanchi e con tanta voglia di dormire. Come fare, quindi, ad affrontare i giorni più caldi del Natale senza questo problema?

Ovviamente, mangiando molto, il rischio di vivere quella che si chiama sonnolenza post prandiale c’è e rimane. Agendo però in modo diverso dal solito si può fare in modo di farla durare molto poco e di vivere queste giornate carichi della giusta energia. Ecco quindi alcune regole che potrebbero essere d’aiuto.

Darsi un ritmo. Sebbene ci si trovi a vivere giornate sicuramente strane e con orari diversi da quelli cui si è solitamente abituati, darsi un ritmo è il modo giusto per aiutare l’organismo ad adattarsi al meglio. Per farlo si può decidere di andare a dormire sempre entro un certo orario e di puntare la sveglia del mattino ad un’ora che sia sempre la stessa. Se ciò non si può fare si può creare qualche ritmo come la colazione appena svegli (indipendentemente dall’ora in cui ci si alza) e uno spuntino prima di dormire o, in alternativa, la lettura di un libro rilassante.

Muoversi. Fare attività fisica è da sempre un ottimo modo per svegliarsi e dare nuova energia all’organismo. Se non si ha modo o voglia di farlo si può optare per una sana via di mezzo ovvero una lunga camminata all’aria aperta. L’aria fresca aiuterà a ricaricarsi e rigenerarsi e scaccerà via quel senso di stanchezza perenne.

Mangiare in modo bilanciato. Abbiamo visto che una delle cause della sonnolenza è l’esubero di zuccheri. Rinunciarvi però può essere davvero difficile. Una soluzione è quella di cercare di mangiare in modo bilanciato. Ciò significa consumare all’interno dello stesso pasto i macronutrienti essenziali, ovvero i carboidrati, le proteine e i grassi. In questo modo ci si sazierà più facilmente e si consumeranno per forza di cose meno zuccheri. E tutto evitando picchi glicemici altrimenti difficili da gestire.

Gestire gli zuccheri in piccole dosi. A volte può capitare di trovarsi a mangiare un cioccolatino o una fetta di panettone in momenti in cui non c’è modo di inserire delle proteine. Ovviamente non è detto che si debba sempre rinunciare. In questi momenti è però preferibile togliersi il desiderio con qualche assaggio, rimandando ad un altro momento la porzione completa.

Bere tanto. Introdurre dei liquidi aiuta a diluire gli zuccheri nel sangue e quando si mangia tanto e sopratutto a base di zuccheri ciò è di grande aiuto. Inoltre, mantenersi correttamente idratati aiuta a sentir meno l’impulso di mangiare zuccheri e dona più facilmente il senso di sazietà. Un metodo semplicissimo e che fa naturalmente bene all’organismo.

