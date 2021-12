GF Vip, i nuovi concorrenti non lasciano indifferenti: il verdetto spiazza

Al GF Vip sono arrivati nuovi concorrenti e questi non sono affatto restati indifferenti di fronte agli occhi del pubblico, ma chi tra loro ha fatto breccia nel cuore dei telespettatori?

Il GF Vip come ormai noto non terminerà nei prossimi giorni di dicembre, come precedentemente era stato annunciato, ma durerò fino a marzo. Mediaset ha dichiarato, attraverso Alfonso Signorini, di essere molto soddisfatta dei risultati ottenuti e per questo motivo ha pensato di prolungarne la durata.

Per questo motivo sono dovuti entrare nuovi vipponi nella casa più spiata d’Italia. Altrimenti sarebbe stato impossibile proseguire fino a marzo con il numero di concorrenti storici che è rimasto all’interno del programma di successo di canale 5. I nuovi ingressi non sono stati di certo pochi e per questo motivo, presi dalla curiosità, abbiamo deciso di chiedere al pubblico della rete di indicarci qual è il loro preferito.

I risultati non si sono fatti attendere ed ecco che gli utenti del web hanno eletto chi tra i nuovi concorrenti del GF Vip ha fatto breccia nel loro cuore.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE: Gf Vip 6: scintillanti negli outfit Adriana Volpe e Sonia Bruganelli

Nuovi ingressi al GF Vip: il preferito del pubblico è soltanto Lui!

Prima di rivelarvi il risultato di questo sondaggio, è bene fare alcune precisazioni. La prima è che questo sondaggio è stato ideato unicamente con lo scopo di intrattenere gli utenti della rete e non vuole in alcun modo influenzare il giudizio che hanno sul loro conto.

Le varie posizioni, inoltre, sono state stilate in base ad una media di voti ricevuti ed in fondo a questo articolo trovate tutte le relative percentuali ed anche la classifica completa. Detto questo, vediamo chi ha fatto breccia nel cuore del pubblico e chi purtroppo no.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE: Federica Calemme: ecco com’era prima del Grande Fratello vip

All’ultimo posto di questa classifica troviamo Nathalie Caldonazzo. Purtroppo però la bionda concorrente sembrerebbe non aver fatto breccia nel cuore del pubblico del piccolo schermo. Così come Federica Calemme che è entrata nella casa del Grande Fratello Vip poco prima di lei, ma purtroppo il risultato ottenuto non è molto differente rispetto alla new entry.

Terzo posto, invece, per Eva Grimaldi che ha scelto di lanciarsi in questa nuova esperienza. Questo vuol dire che sono le donne si sono classificate tutti agli ultimi posti, che il podio è occupato dai due uomini scelti dalla produzione del reality show di canale 5. Al secondo posto, infatti, troviamo il nipote di Costantino della Gherardesca, Barù. Mentre ad avere la meglio è stato Alessandro Basciano, che non ha lasciato indifferente né il pubblico della rete e nemmeno i suoi compagni di viaggio.