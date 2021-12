Labbra bicolor: è l’ultima tendenza per il trucco delle feste!

Labbra bicolor: è la nuova tendenza per il trucco delle feste che spopola tra le giovanissime. Queste labbra sono super chic, perfette da sfoggiare con ogni tipo di outfit. Prendi subito spunto!

Dimmi che labbra hai e ti dirò chi sei: la bocca rivela molto sulla tua personalità! Lo sapevi? Questo è quanto sostiene la cosiddetta psicologia dell’eros. Facciamo alcuni esempi per capirne di più: delle labbra grandi e carnose esprimerebbero desiderio di protezione verso gli altri; chi ha queste labbra sarebbe più propenso a prendersi cura del prossimo.

Chi ha le cosiddette labbra a cuore, invece, sarebbe una persona che ama stare al centro dell’attenzione senza neppure accorgersene. A prescindere dalla loro grandezza e forma, le labbra sono un importante biglietto da visita di sensualità. Ecco perché facciamo sempre il possibile per valorizzarle al meglio.

Non sempre, però, sono belle al naturale. Tra gli inestetismi più odiati ci sono le labbra asimmetriche, che consistono in una differenza sostanziale tra labbro superiore e inferiore e parte destra e sinistra.

Ma, per fortuna, c’è sempre una soluzione per tutto! Facendo un buon trucco si possono correggere delle labbra imperfette. Basta procurarsi i prodotti giusti e prendere qualche spunto dalle ultime tendenze. Per l’autunno-inverno 2021 spopolano le labbra bicolor, un make up trend perfetto per il trucco delle feste. Scopri subito in cosa consistono!

Labbra bicolor: la tendenza chic per il trucco delle feste!

Labbra bicolor: è il trucco perfetto per chi desidera un look diverso che esca un po’ fuori dagli schemi. Il segreto è osare di più con i colori, scegliendone di super brillanti soprattutto per le occasioni speciali come, per esempio, il party della notte di San Silvestro.

Il trucco di cui stiamo parlando si adatta benissimo a ogni tipo di labbra. L’importante è scegliere delle tonalità di rossetto che si abbinino bene all’outfit. Il risultato finale deve essere armonico e di grande impatto; non sono ammessi scivoloni di stile!

Ma passiamo ora alla parte più pratica. Ci sono due modi per poter realizzare le labbra bicolori: possiamo utilizzare due rossetti di colori differenti, uno da applicare sul labbro superiore e, l’altro, su quello inferiore oppure, in alternativa, creare una bella sfumatura che parte dal contorno labbra e arriva al centro delle bocca. Entriamo nei dettagli per capirne di più!

PRIMA TECNICA: labbra bicolor a due rossetti – La prima cosa che devi fare per mettere in risalto la particolarità di questo make up è rendere le labbra più carnose. Come? Disegnando il contorno labbra con una matita leggermente più scura rispetto al rossetto che andari ad applicare. Fatto questo, passa a stendere i due rossetti che hai scelto, uno sul labbra superiore e, l’altro, su quello inferiore. Infine chiudi le labbra e, utilizzando un pennellino, cerca di sfumare i due colori. Con questo trucco labbra ti distinguerai dalle altre, catturando tutti gli sguardi!

SECONDA TECNICA: labbra bicolor a un rossetto – Se scegli questa seconda opzione devi procurarti un rossetto del colore che più ti piace e una matita di una tonalità molto più scura, se non addirittura completamente diversa. Usa la matita per colorare il contorno labbra e gli angoli della bocca; dopodiché applica all'interno il rossetto scelto. Con l'aiuto di un pennellino sottile, cerca di sfumare leggermente il make up. Questo trucco si adatta bene a tutti gli outfit, da quelli più eleganti a quelli più casual.

Se opti per il trucco labbra bicolor che, come abbiamo detto, è molto vivace, cerca di non esagerare con il make up occhi. Ti consigliamo di puntare su un ombretto tenue, che non rubi troppo la scena alle labbra.

Puoi optare per un bel rosa nude, perfetto per valorizzare le palpebre senza eccessi. Risultato: uno sguardo più sexy quasi al naturale, perfetto per sottolineare delle bellissime labbra bicolor. L’alternativa al rosa nude è l’ombretto oro, declinato in sfumature calde e avvolgenti.

Ora hai qualche spunto in più per realizzare un meraviglioso trucco delle feste. Potrai sfoggiarlo magari nella magica notte di San Silvestro, al tradizionale brindisi tra parenti e amici. Ti sentirai più bella e sicura e farai un figurone, fidati di noi!