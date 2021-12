Un dolore incancellabile: il dramma dell’ex di Uomini e Donne

Recentemente, un ex tronista di Uomini e Donne ha deciso di raccontare un dramma vissuto qualche tempo fa. Un evento traumatico che ancora oggi le provoca un grande dolore.

Chi conosce Uomini e Donne si ricorderà sicuramente molto bene di Teresa Langella. Si tratta di una delle troniste del programma che in questo periodo è tornata a far parlare di se per una confessione fatta inizialmente sui social e per la quale è stata successivamente intervistata da Silvia Toffanin a Verissimo.

Sembra infatti che la ragazza si sia trovata nella spiacevole situazione di ricevere molestie da un medico. Un fatto che non è mai semplice affrontare in quanto difficile da metabolizzare e ancor più da raccontare agli altri. Cosa che, però, seppur a distanza di anni, Teresa ha deciso di fare.

Teresa Lancella: l’ex tronista di Uomini e Donne svela un dramma che l’ha colpita da vicino

È una situazione davvero spiacevole quella vissuta da Teresa Langella che ospite di Silvia Toffanin ha deciso di spiegare meglio quanto dichiarato sui social.

Nel 2018, si era rivolta ad un centro estetico per un intervento di mastoplastica additiva. Il suo medico di riferimento ha però iniziato con le molestie, palpeggiandola in modo equivoco. E tutto con la scusa di dover verificare il corretto esito dell’intervento.

LEGGI ANCHE -> E’ stata una delle Miss Italia più belle: ecco com’è e cosa fa oggi

Un vero e proprio shock che la Langella ha tenuto per se per diverso tempo. Sia per l’imbarazzo che si è trovata a provare che per una causa in corso alla quale hanno preso parte altre giovani donne come lei vittime di molestie.

Un dramma che nessuno vorrebbe mai vivere e che a volte si fa molta fatica a gestire. Ma che, al contempo, risulta essere molto grave.

Nel provarlo, Teresa ha ammesso di averlo tenuto nascosto per diverso tempo persino ai genitori. Solo dopo aver sentito le altre vittime ha capito che, invece, era giusto parlarne. Cosa che ha così scelto di fare, supportata dal fidanzato Andrea del Corso.

LEGGI ANCHE -> Il grande dolore di Aida Yespica: “Ancora un Natale senza di lui”

Sempre più donne per fortuna decidono ogni giorno di sporgere denuncia contro fatti simili. Scelta che fanno andando oltre le proprie remore e i normali timori. E questa è probabilmente l’unica opzione per far si che problemi simili capitino sempre meno fino a svanire del tutto.