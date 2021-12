Menù di Capodanno, l’idea vincente per aprire la cena non è il solito snack

A Capodanno giocate con la fantasia e stupite tutti con uno snack facile ma di sicuro impatto, anche visivo sugli ospiti

Se anche voi siete convinte che per il pranzo del cenone di Capodanno sia meglio il fai-da-te e che a tavola ci sia bisogno anche di finger food, ecco un’idea stimolante e pratica. Un antipasto che fa subito compagnia e voglia di stare insieme, da portare in tavola anche per un buffet oppure un aperitivo.

Stiamo parlando dei panzerotti con zucchine e provola, un’idea originale e molto pratica per stare insieme senza stress. Hanno il vantaggio di essere velocissimi da preparare e non serve aver frequentato una scuola di cucina per prepararli. E poi, la spesa è anche molto relativa.

Panzerotti con zucchine e provola, la ricetta passo dopo passo

Quando avete la base pronta, potete giocare con gli altri ingredienti. Ci sono ospiti vegani o vegetariani? Eliminate il prosciutto cotto sostituendolo con un ingrediente diverso. Ci sono celiaci o intolleranti? Usate una farina adatta a loro, sarà comunque un successo.

->> LEGGI ANCHE: Panzerotti perfetti, tutti gli errori da non commettere nella preparazione e nella cottura

Ingredienti:

300 g farina 00

250 g zucchine

180 provola

120 g prosciutto cotto

1 cucchiaino bicarbonato

sale q.b.

pepe nero q.b.

1 l olio di semi

Preparazione:

Partite dalle zucchine. Lavatele, spuntatele e poi grattugiatele in una ciotola con una grattugia a fori larghi. Quindi salate leggermente e appoggiate le zucchine in un colapasta mettendo un peso sopra, per fare perdere tutta l’acqua in eccesso.

Dovete aspettare almeno 20 minuti e quando le zucchine avranno perso la loro parte liquida, strizzatele ancora bene e versatele in una ciotola insieme alla farina e al bicarbonato setacciati. Poi cominciate a lavorare per ottenere un impasto morbido ma sodo.

Basterà lasciarlo riposare 10 minuti. Poi riprendete a lavorare l’impasto su un piano aiutandovi con un po’ di farina per non farlo attaccare. Dividetelo in parti uguali (con questa dose ne dovrebbero uscire otto) e stendetele con un mattarello fino ad ottenere un cerchio alto circa mezzo centimetro.

A quel punto farcite con il prosciutto e la provola. Poi richiudete a semicerchio sigillando bene i bordi e premete bene perché non deve fuoriuscire nulla in cottura.

Ora ai vostri panzerotti con zucchine e provola manca solo il tocco finale, Friggeteli in un tegame ampio o una padella dopo aver portato l’olio di semi ad una temperatura di 170°. Per un risultato più leggero, informateli in una teglia coperta da carta forno per 20 minuti a 190°. Serviteli caldi o tiepidi, saranno comunque buonissimi.