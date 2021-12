Le migliori app per realizzare loghi per la tua attività

Vuoi realizzare un logo per la tua attività, azienda digitale o fisica? Semplice: ti basta un’app per il tuo smartphone! Ecco le migliori

Ti piacerebbe creare un nuovo logo da inserire nell’insegna del tuo negozio fisico o nel banner del tuo sito web? o nel tuo biglietto da visita?

In questo, come sempre, ci viene incontro la tecnologia e le applicazioni. Infatti, in questo articolo parleremo delle migliori app per creare loghi che puoi installare sul tuo dispositivo Android o iOS.

Le migliori applicazioni per creare loghi per la tua attività

Su Google Play Store e App Store è possibile trovare tante app interessanti che ti consentiranno di creare loghi in pochissimi click. Scopriamo insieme quali sono le migliori.

Come creare un logo professionale, senza competenze grafiche, spendendo poco? Ecco la soluzione che fa al caso tuo.

Logo Maker – logo Foundry

Logo Maker o Logo foundry è un tool professionale di disegn per realizzare e creare il tuo logo in pochi minuti e pochissimi click. Adatto dunque per creare fantastici loghi, icone, simboli e poster solo con pochi e semplici tap.

L’interfaccia di quest’app è molto curata e semplice allo stesso tempo. Oltre a ciò, Logo Foundry offre numerosi loghi “standard” che potrai modificare a tuo piacimento per creare il tuo logo personale.

Logo Maker Plus

Una delle app più popolari e note per creare loghi su Android è Logo Maker Plus. Si tratta di un’app gratuita caratterizzata da un’interfaccia molto intuitiva che ne facilita l’utilizzo.

Dopo aver installato Logo Maker Plus dal Google Play Store, apri l’applicazione facendo tap su Apri o toccando l’icona arancione che trovi nella Home del tuo smartphone o tablet.

Puoi cambiare il colore delle icone o utilizzare una texture per colorare il logo e utilizzare filtri personalizzati. Con l’app puoi anche creare sfumature di colore originali e utilizzarle sui loghi e dare al logo una profondità 3D e renderlo simile a un logo 3D.

Inoltre, con Logo Maker Plus puoi gcreare molto più di un semplice logo, perché non è solo un creatore di logo. Tutte le copertine dei social media possono essere create in breve tempo con Logopit Plus, anche come cover maker, banner designer, photo editor o come poster maker. La maggior parte delle tue esigenze di progettazione grafica sarà gestita in un unico luogo. È possibile progettare Copertine facebook, messaggi Twitter, immagini di intestazione Twitter, grafica Pinterest, poster, foto di copertina Youtube, miniature, icone e molto altro.