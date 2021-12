E’ stata una delle Miss Italia più belle: ecco com’è e cosa fa oggi

E’ stata una delle Miss Italia più belle della storia del concorso di bellezza: poi l’esperienza a Uomini e donne, ecco com’è oggi.

Sono tante le ragazze che, nel corso delle varie edizioni di Miss Italia, hanno provato a conquistare il successo realizzando il sogno di lavorare nel mondo dello spettacolo. Nel corso degli ultimi anni, non sono mancate le Miss che hanno poi provato a cercare l’amore partecipando a Uomini e Donne. Tra queste c’è sicuramente Clarissa Marchese, una delle Miss più belle e amate dal pubblico che, dopo aver conquistato la corona di più bella d’Italia, ha conquistato anche il pubblico del programma di Maria De Filippi.

Classe 1994, Clarissa ha conquistato la corona di Miss Italia sfoggiando la sua naturale bellezza. Fisico mozzafiato, capelli lunghi e scuri e un viso assolutamente perfetto reso ancora più bello da un sorriso sincero e radioso. Dopo varie esperienza, Clarissa è approdata sul trono di Uomini e Donne trovando il grande amore della sua vita.

Da Miss Italia a Uomini e Donne: la nuova vita di Clarissa Marchese

Il percorso sul trono di Uomini e Donne di Clarissa Marchese si è concluso con una scelta che le ha regalato la favola d’amore che tutti sognano. Clarissa, infatti, ha scelto Federico Gregucci con cui è poi convolata a nozze. Clarissa e Federico che, per un periodo hanno vissuto anche a Miami, dopo il matrimonio hanno allargato la famiglia con la nascita della piccola Arya che ha fatto perdere la testa a mamma e papò.

La nascita di Arya ha cambiato totalmente la vita di Clarissa che, sui social, regala spesso ai fans foto in cui è insieme al marito Federico e alla sua bambina.

“Era il 10 marzo 2020, esattamente un anno fa.

Il mondo stava cambiando davanti ai nostri occhi. L’Italia stava per affrontare la sua sfida più dura. E noi, @fede_greg ed io, stavamo vivendo un momento tanto bello quanto difficile. Quello sarebbe stato l’ultimo giorno in cui eravamo solo noi 2, ma ancora non potevamo saperlo.

Ricordo le miei emozioni, tutte, nitidamente. Ero stanca, ma non solo per la gravidanza ormai quasi giunta al termine. Ero stanca di avere una costante paura. Strana, sottile, ma costante paura di un virus che stava mettendo il mondo in ginocchio. Stanca di vivere due realtà opposte: il lockdown dell’Italia e la totale negazione degli States su quanto stesse accadendo. Ero stanca, ormai rassegnata all’idea di vivere il momento più bello in un modo che mai avrei potuto immaginare.

Eppure dovevo essere forte. Per me, per Fede, per le nostre famiglie. Per Arya. Queste sono le ultime foto del mio pancione, che tanto mi manca. Quella stessa notte la mia vita sarebbe cambiata, improvvisamente, inaspettatamente. È trascorso un anno ed io, ancora tutte le sere, ringrazio il Signore per avermi dato la forza di affrontare tutto ma soprattutto per avermi donato una bambina come Arya”, ha scritto su Instagram Clarissa in occasione del primo compleanno della sua bambina. Cliccate qui per vedere il post.