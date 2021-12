Il grande dolore di Aida Yespica: “Ancora un Natale senza di lui”

Aida Yespica si trova al centro di un grande dolore dato dalla lontananza forzata dal figlio. Ecco di cosa si tratta e da quanto non riesce a vederlo.

Sarà un Natale triste quello di Aida Yespica che durante un’intervista al settimanale Nuovo ha confessato di sentire profondamente la mancanza del figlio Aron.

Quest’ultimo vive infatti a Miami insieme al padre ormai da qualche anno. E negli ultimi due, a causa di problemi burocratici prima e della pandemia dopo, Aida è riuscita a vederlo solo in videochiamata. Una lontananza che pesa e che, com’è facile immaginare, si fa sentire ancora di più sotto le feste.

Aida Yespica ed il dolore per la lontananza dal figlio Aron

La storia di Aida Yespica, come madre non è stata tutta rose e fiori. Ed è per questo che oggi si trova così lontana dal figlio avuto con l’ex calciatore Matteo Ferrari. Aron, ha infatti vissuto in Italia fino all’età di sette anni salvo poi trasferirsi a Miami con il padre.

Una scelta che inizialmente è stata presa in accordo da entrambi per via di alcuni problemi economici che Aida aveva subito a causa di una truffa. Come lei stessa ha dichiarato, la sua è stata una decisione dettata dall’amore e volta ad offrire al figlio il meglio.

LEGGI ANCHE -> Sai cosa faceva Giulia Salemi prima del successo? Da non credere

A quell’episodio però si è aggiunta una lotta legale per la tutela di Aron che la Yespica ha vinto ma che ciò nonostante sembra non essere bastata.

Oggi, infatti, per diversi motivi, Aida si trova ancora lontana dal figlio. Una lontananza che dura ormai da due anni e che la porterà a vivere un altro Natale senza di lui. Essendo venezuelana, infatti, per poter andare in America ha bisogno di un visto che non sarà disponibile prima della primavera.

Al momento, quindi, Aida dovrà accontentarsi ancora una volta delle videochiamate e concentrarsi sulla sua vita in Italia. Recentemente si è infatti trasferita a Padova dove vive il suo attuale compagno con il quale sta pensando di allargare la famiglia. Inoltre, sembra che anche la professione stia per andare incontro a dei cambiamenti importanti.

LEGGI ANCHE -> Katia Ricciarelli, incredibile trasformazione: le foto di ieri e di oggi

Pare ci sia infatti un nuovo progetto in vista proprio per il 2022. E questo anche se il suo desiderio più grande rimane sempre quello di poter riabbracciare il figlio Aron.