Uomini e Donne: la coppia dell’ex tronista in crisi? Parla lui

L’ex tronista di Uomini e Donne sta affrontando una crisi sentimentale dopo cinque anni d’amore e due figli? Parla lui!

Cosa sta accadendo tra Giorgia Lucini, ex tronista di Uomini e Donne e il compagno Federico Loschi? Dopo cinque anni e due figli, la Lucini, pochi giorni fa, aveva spiazzato i fan annunciando una profonda crisi di coppia.

Oggi, a distanza di una settimana dall’annuncio di Giorgia Lucini, è Federico Loschi a parlare. Con un lungo post pubblicato tra le storie su Instagram ha parlato della storia d’amore con l’ex tronista di Uomini e Donne con cui sta ritrovando la serenità.

Uomini e Donne: Federico Loschi rompe il silenzio sulla storia con l’ex tronista Giorgia Lucini

“Non avrei pensato di dover parlare di queste cose su Instagram“: comincia così il lungo messaggio con cui Federico Loschi ha raccontato ai followers quello che sta accadendo con Giorgia Lucini con cui ha avuto due splendidi figli.

“Chi mi conosce sa quanto io ami Giorgia, quando io sia una persona solare e positiva e quanto noi come coppia (con i problemi di ogni coppia) siamo stati e siamo tutt’ora una cosa sola, quasi morbosa. Tutto ciò, insieme a qualche errore da uomo, hanno portato avanti un po’ di nervosismo, senza mai chiarirlo, che ha portato la situazione ad esplodere qualche settimana fa”, aggiunge ancora Federico.

Lo sportivo ha poi rassicurato tutti i fans svelando di essere insieme a Giorgia e ai loro bambini per ritrovare la serenità che hanno sempre avuto sin dall’inizio della loro, bellissima storia d’amore.

“Ora siamo tutti e quattro insieme e piano piano cercheremo di farci forza e scudo per non solo stare bene, ma per stare alla grande come siamo sempre stati. Nessuno è perfetto, nessuna coppia nasce e muore senza mai barcollare. Come direbbe qualsiasi proverbio, bisogna essere bravi dopo essere caduti a raccogliere i pezzi e rialzarsi più forti di prima”, ha concluso il compagno di Giorgia Lucini che, a sua volta, sui social, ha pubblicato il seguente messaggio.

“Non esistono coppie perfette, ma esistono coppie che si amano talmente tanto che fanno provare amore anche a chi le guarda, che ti fanno sognare, idealizzare, ma che a volte provocano anche tanta invidia”, scrive Giorgia.