Non riesci a dimenticarlo? Ecco la tattica infallibile di un coach esperto

Ecco il metodo infallibile per dimenticare un ex e voltare finalmente pagina. Questa tattica è di un coach esperto.

Ormai è finita da un pò ma lui è sempre li nei tuoi pensieri e quando focalizzi il suo viso e ricordi i momenti passati insieme, il cuore si riempie di tristezza e malinconia. Lasciarvi era probabilmente la decisione migliore ma la separazione speravi fosse meno dolorosa. Se proprio non riesci a voltare pagina dovresti provare questo metodo infallibile.

Dimenticare una persona che abbiamo amato tanto potrebbe rivelarsi molto più difficile di quanto immaginassimo. Se questo è il tuo caso potrebbero aiutarti i consigli di un esperto in relazioni che ha appurato un metodo infallibile per liberarti del fantasma del tuo ex e tornare finalmente a vivere serenamente.

LEGGI ANCHE —-> Una coppia su due torna insieme dopo una rottura per un motivo incredibile

Come dimenticare il proprio ex in 7 mosse

Sono passati mesi da quando vi siete lasciati e lui continua a perseguitarti entrando nei tuoi pensieri. Ti ritrovi a pensare a lui in vari momenti della giornata, avete collezionato molti ricordi e di tanto in tanto te ne viene in mente uno.

Sarà colpa della nostalgia che hai di lui ma ti ritrovi anche a sognarlo i notte. Lascia che visiti i tuoi sogni e se necessario piangi, lo hai amato tanto e probabilmente lo ami ancora, è tutto normale.

Ormai lui non fa più parte della tua vita, bisogna accettare questo cambiamento della vita e voltare pagina. I motivi per i quali è fondamentale voltare questa pagina sono diversi, il primo è quello di tornare ad avere la vita serena che meriti. Una serenità persa da tempo e probabilmente è anche il motivo della rottura con il tuo ex.

L’amore non basta quando la relazione sembra essere incompatibile, quando si hanno valori diversi e diversi progetti o quando nella relazione non c’è il rispetto. Se vi siete lasciati è perchè c’erano dei motivi che vi hanno spinto a farlo.

Sicuramente non è facile. Anzi. Quando l’amore che provi per una persona ti scorre nelle vene è molto difficile respingerla. La ragione ti consiglia di voltare pagina ma il cuore non vuole saperne. Anche se quell’amore era diventato una prigione e una sofferenza continua dimenticare è complicato ma questo non significa che sia impossibile.

Natalia Juarez, una esperta in relazioni ha trovato un modo semplice ed efficace per dimenticare il tuo ex.

Prima di tutto bisogna allontanarsi dalla persona che si ama ed evitare di frequentare gli stessi posti. Poi per fare in modo che non faccia parte dei nostri pensieri in pianta stabile bisogna occuparsi di qualcosa che tenga occupati i nostri pensieri. Altro passo fondamentale è non reprimere i propri sentimenti ma accettare le emozioni negative. Se il cuore è intriso di tristezza, amarezza e se ci sente feriti è tutto normale, ripetetevi che il tempo vi aiuterà e che col tempo vi riprenderete.

Non trascurate l’importanza di intraprendere questa nuova vita con l’aiuto dei vostri amici. Circondatevi di persone con le quali potete parlare, sfogarvi a cuore aperto. Non esitate a chiamare i vostri amici quando avete bisogno di qualcuno vicino.

A questo punto potete fare un qualcosa che potrebbe sembrarvi bizzarro ma che secondo la coach è molto rilevante in questo percorso: scrivere l’elenco delle qualità che amavi del tuo ex. Questo è il momento di fare il punto della situazione e di capire cosa va bene e cosa no in un partner, capire cosa vuoi, di cosa hai bisogno. Serve a te, per il futuro, per non collezionare delusioni. Per gli stessi motivi dovresti scrivere un secondo elenco, sui suoi difetti.

Ricordare i suoi difetti è un buon modo per ricordare perchè ci siamo allontanati da lui e per non idealizzarlo, cosa che accade spesso dopo una rottura. Infine vi aiuta a rendervi conto del fatto che non era perfetto come immaginavi.

L’ultima cosa da fare è concentrarti su te stesso. Prendi in mano la tua vita, realizza progetti che avevi trascurato, vai in palestra, fai un corso di ballo. Trova una attività che ti faccia tornare a sentirti orgoglioso di te stesso e che distolga la tua attenzione dal tuo dolore.

Con l’aiuto del tempo volterete pagina e tornerete ad avere voglia di amare. Farete nuovi incontri e collezionerete nuovi ricordi.