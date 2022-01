Le migliori App 2022 per modificare le foto dal tuo smartphone

Siete curiosi di scoprire i trend del momento per rendere le vostre foto e immagini più belle? Ecco la nostra selezione delle migliori app per modificare le foto del 2022.

Sugli store digitali di Android e iOS ormai ci sono tantissime app per modificare foto, ve ne avevamo infatti parlato già qui.

La maggior parte delle applicazioni sono gratuite e intuitive e contribuiscono a rendere i tuoi scatti dei veri e propri capolavori. Scopriamo insieme quali sono le migliori applicazioni per editing foto del 2022.

Migliori App per editing foto del 2022

La parola d’ordine per questo nuovo anno è sperimentare. Sperimentare sia in fatto di fotografia sia in fatto di applicazioni per la fotografia!

Le foto sono un modo efficace per attirare l’attenzione di qualcuno – “Un’immagine vale più di mille parole”. Ecco perché il 32% degli esperti di marketing afferma che le immagini visive sono la forma di contenuto più importante per la propria attività lavorativa o sociale.

Prisma Photo Editor

Prisma Photo Editor è un’app di fotoritocco gratuita che consente di far apparire le foto come dipinti.

Nella sua libreria di filtri artistici ci sono oltre 300 stili diversi tra cui scegliere. Prisma ha anche una propria community online simile a quella di Instagram.

Quindi, una volta terminata la modifica delle tue foto, puoi condividere la tua immagine con il tuo feed Prisma, salvarla direttamente sul tuo dispositivo, condividerla su qualsiasi app di social media o inviarla tramite e-mail o messaggistica.

Photo Lab: Editor di Foto

Photo Lab vanta una delle più ampie raccolte di raffinati e divertenti effetti fotografici: ad oggi si tratta di oltre 900 effetti!

Con questa applicazione per l’editing foto si possono fare fomontaggi per il viso, cornici per foto, effetti animati e filtri fotografici sono disponibili per il tuo divertimento.

VSCO

Vsco è l’applicazione classica per modificare le foto. E’ un grande classico intramontabile che ti aiuta a rendere cromaticamente perfette le tue immagini con l’uso di strumenti creativi per foto e video.

ScreenDisponibile sia su Android che su iOS, VSCO è un app semplice che unisce tutte le caratteristiche delle varie app gratis per modificare le foto. Il suo punto forte sono i filtri, che possono essere di vari tipi da quelli per rendere vintage le tue foto a quelli più leggeri, bordati, vignette. Ogni filtro può essere personalizzato.

Inoltre app dispone anche di tutti gli strumenti di editing standard, come regola, ritaglia, bordi, vignettatura e ti permette anche regolare l’esposizione, il contrasto, la temperatura o i toni della pelle. VSCO può essere considerato anche come un social network in quanto presenta una community di condivisione per le foto appena modificate.