Una Vita anticipazioni: urla e svenimenti ad Acacias

Una Vita anticipazioni: una notizia sconvolgente destabilizza uno degli abitanti di Acacias e sviene. Ecco di chi si tratta e cosa è successo

La serie è ambientata agli inizi del XX secolo, precisamente tra gli anni 1899 e 1920, e racconta le storie di varie famiglie e del gruppo di domestiche del ricco quartiere di Acacias, situato in una città indefinita, molto probabilmente Madrid.

Nel dettaglio la soap opera “Una Vita” racconta le vicende appassionanti delle famiglie De la Serna, Álvarez Hermoso, Hidalgo e Palacios. Famiglie che si intrecciano sullo sfondo di un ricco palazzo signorile.

Nel giugno 2015, Mediaset ha acquisito i diritti per trasmettere la serie in Italia con il nome di Una Vita: la sua anteprima su Canale 5 è stata un enorme successo con una share del 20,83%. Da quel momento in poi “Una Vita” colora i nostri pomeriggi estivi, con nuove storie, intrighi e ambientazioni affascinanti e misteriose.

Una Vita anticipazioni: Susana urla e dopo sviene, ecco che è successo

Nelle nuove puntate di Una Vita, Susana (Amparo Fernandez) si prenderà un grosso spavento. Talmente grosso che la donna sverrà dopo aver urlo. Ecco cosa è successo.

Secondo le anticipazioni di Una Vita, è in arrivo un grosso spavento nelle prossime puntate italiane della telenovela. Complice la presunta morte di Bellita del Campo (Maria Gracia), l’ex sarta Susana inizierà ad intrufolarsi in ogni aspetto privato della vita di Josè Miguel Dominguez (Manuel Bandera) e della domestica Alodia (Abril Montilla), finché qualcosa sarà in grado di terrorizzarla.

Tutto avrà origine quando Josè Miguel tornerà dall’Argentina insieme ad Alodia e senza la consorte. A quel punto, l’uomo farà sapere a tutti i vicini che l’amata Bellita è passata a miglior vita proprio durante il soggiorno estero. Una notizia che, ovviamente, sconvolgerà tutti quanti, anche se l’atteggiamento poco disperato del Dominguez Senior insospettirà Susana ma anche Rosina Rubio (Sandra Marchena).

Dopo aver avviato delle personal indagini, le due donne si convinceranno del fatto che Josè Miguel possa avere cominciato una relazione con Alodia e che addirittura ci siano loro due dietro la morte di Bellita.

Rosina verrà agganciata sulla porta di casa da Josè Miguel, che la inviterà a seguirla all’interno perché deve assolutamente parlarle. Fraintendendo la situazione la Rubio temerà dunque che il vicino voglia ucciderla, esattamente come avrebbe fatto con la moglie Bellita, e la sua convinzione aumenterà quando sulla soglia troverà ad attenderla Alodia con in mano un affilatissimo coltello.

Ma Rosina si è sbagliata su tutto, infatti non solo uscirà viva e vegeta dal confronto con il vicino di casa Josè Miguel ma allo stesso modo interromperà tutti i rapporti con Susana.

Ma le anticipazioni delle nuove puntate di Una Vita, non sono finite qui. Infatti grazie a un flashback i telespettatori scopriranno che Rosina ha visto Bellita viva e vegeta.