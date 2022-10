Leggings d’ecopelle in autunno: indossali senza mai commettere questi errori di stile!

I leggings d’ecopelle sono per eccellenza il MUST-HAVE nei nostri look autunnali! Nonostante siano di tendenza, però, presentano delle insidie da evitare a tutti i costi! Commetti anche tu questi errori di stile? Scopri quali sono e non farli mai più!

Per ogni stagione dell’anno noi che siamo delle fashion lovers possediamo il look che preferiamo, che ci fa sentire sempre a nostro agio e al passo con le tendenze. Per molte di noi l’autunno significa sfoggiare con gioia il leggings d’ecopelle, ma attenzione, perché gli errori di stile che si possono commettere con questo capo di tendenza sono moltissimi e tutti da evitare! Scopriamo quali sono gli errori più comuni in fatto di leggings d’ecopelle!

In estate amiamo il cotone, leggero e confortevole. In inverno che ci piaccia o no la lana diventa la nostra migliore amica. In autunno invece? Non possiamo fare a meno dell’ecopelle! Giacche, giubbini chiodo, stivali e leggings, tutti capi di questo tessuto perfetto per l’autunno!

Perché ci piace l’ecopelle in autunno? Perché è leggero da indossare, quindi adatto alle giornate dalle temperature ballerine. In più data la sua natura impermeabile indossare capi di questo materiale ci permette di proteggerci dai venti e dalle piogge che caratterizzano le giornate di questa stagione.

Nonostante tutti queste caratteristiche positive indossare capi in ecopelle non è proprio un gioco da ragazzi. Ad esempio, quando indossate i leggings d’ecopelle siete sicure di farlo nel modo giusto?

Leggiamo insieme in questa guida di stile targata CheDonna quali sono gli errori di stile da evitare assolutamente all’ora di indossare i leggings d’ecopelle!

Leggings d’ecopelle in autunno: evita questi errori di stile che rovinano tutto il tuo look!

I leggings, che siano d’ecopelle o di qualunque altro tessuto, nascono come delle calze dal tessuto “leggermente più coprente”. Quindi non dobbiamo mai considerarli come dei pantaloni, ma nello specifico come delle calze collant. Non fare questo ragionamento ci porta a commettere il primo errore di stile!

Bando alle ciance! Ecco cosa evitare quando indossiamo i famosi leggings d’ecopelle:

leggings e maglia corta: come appena detto i leggings, di qualunque materiale essi siano, nascono come sostituzione alle calze, quindi non vanno MAI indossati con magliette corte. Indossate sempre capi che coprano almeno fino al fianco! Maglione di lana, camicia e blazer o t-shirt, l’importante è che sia lunga!

come appena detto i leggings, di qualunque materiale essi siano, nascono come sostituzione alle calze, quindi non vanno MAI indossati con magliette corte. Indossate sempre capi che coprano almeno fino al fianco! Maglione di lana, camicia e blazer o t-shirt, l’importante è che sia lunga! pelle su pelle: a meno che non stiate andando ad una festa in maschera e il vostro look deve assomigliare a quello di Sandy in Grease non si indossate mai un outfit composto da più capi in ecopelle! Cercate sempre di mixare i tessuti, per non inciampare nell’errore di stile!

a meno che non stiate andando ad una festa in maschera e il vostro look deve assomigliare a quello di Sandy in Grease non si indossate mai un outfit composto da più capi in ecopelle! Cercate sempre di mixare i tessuti, per non inciampare nell’errore di stile! tessuto che si sgretola: essendo un materiale particolare l’ecopelle dopo alcuni anni di utilizzo può iniziare a rovinarsi. Quando ci accorgiamo di ciò significa che è arrivato il momento di abbandonare i nostri leggings. Non c’è niente di peggiore che indossare un look con un capo rovinato! A proposito, Questa è la borsa del momento! Scopri come averla spendendo meno di € 50!

Adesso che abbiamo visto gli errori di stile da evitare a tutti i costi non vi resta che realizzare il vostro total look autunnale! Sarete delle dive!