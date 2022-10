Questa è la borsa del momento! Scopri come averla spendendo meno di €50!

La borsa del momento è l’accessorio che tutte noi sogniamo per dare un tocco di tendenza dal nostro autunno. Ma come averla senza spendere tutti i nostri risparmi? Con questa guida di stile targata CheDonna, che ti mostrerà tutti i segreti di stile!

Indossare un look totalmente griffato non significa necessariamente vestirsi alla moda. E al contrario indossare un outfit con capi low cost non vuol dire sia per forza OUT! Questo perché esistono molti capi di tendenza che hanno un costo veramente esagerato, e non sempre vale la pena spendere tutti i nostri risparmi per acquistare capi o accessori di tendenza ma costosi! Vale però la pena studiare le mode e farle nostre a basso costo!

C’è chi ha la passione per le giacche, oppure per le scarpe! Molte di noi amano i gioielli, c’è invece chi non può fare a meno di possedere tutte le borse di tendenza!

Oggi parleremo infatti di questo preciso e indispensabile accessorio, la borsa! Ma non un modello qualunque: parleremo della borsa del momento!

Per essere al top in autunno e in inverno la nostra shopping bag sarà sostituita dalla bucket bag, ovvero dalla borsa secchiello!

È un particolare modello di borsa fatta letteralmente a secchiello! Oltre ad essere di tendenza, la borsa a secchiello è molto comoda e capiente, per questo motivo è diventata in poco tempo l’accessorio MUST-HAVE!

Tutti i brand di lusso ne hanno proposto un modello, ma i prezzi sono spesso ingestibili.

Noi oggi stiamo per scoprire come riuscire ad acquistare una borsa a secchiello spendendo meno di € 50!

Da indossare a mano o a tracolla, la bucket bag è l’accessorio che chiude divinamente ogni nostro look! Non possiamo farcela sfuggire, soprattutto se ad un prezzo bassissimo!

Ci sono tre modi per possedere una borsa a secchiello senza spendere un’enormità:

borsa all’uncinetto: le borse di lana all’uncinetto sono l’ultima tendenza del momento. Se siete capaci di lavorare “ai ferri” oppure avete amici o parenti che sono capaci, comprate la lana colorata e realizzate la vostra unica e inimitabile borsa all’uncinetto a secchiello!

low-cost: un'altra possibilità è quella di acquistare nei negozi low-cost ad esempio online su SheIn, che propone un modello in cuoio al costo di € 16,50.

vintage shop: l'ultima possibilità è quella di girare per i negozietti vintage della nostra città! Potrete trovare delle chicche di stile ad un prezzo ridotto!

Adesso che sappiamo come acquistare la borsa a secchiello spendendo meno di € 50 non ci resta che metterci a lavoro e realizzare il nostro outfit, per essere sempre al top!