Totti, la fidanzata esplode contro i giornalisti: “Non mi tormentate!”

La nuova fidanzata di Francesco Totti è esplosa contro i giornalisti chiedendo loro di smetterla di tormentarla in questo periodo così complicato per lei.

Francesco Totti da mesi ormai ha tutti gli occhi attirati su di sé Il motivo non è difficile da capire in quanto purtroppo la sua carriera sportiva, che tanto ha fatto sognare il pubblico durante il corso di questi anni, non c’entra nulla ma il tutto riguarda la sua vita sentimentale.

Da quando lui e Ilary Blasi hanno annunciato la fine del loro matrimonio, l’interesse dei media è sempre stato puntato tutto su di loro e alle relative persone vicine. Per questo motivo non sorprende come nell’occhio del ciclone ci sia finita anche Noemi Bocchi, la nuova fidanzata di Francesco Totti.

Quest’ultima di recente si è lasciata andare ad un amaro sfogo contro i giornalisti, facendo loro una richiesta ben specifica durante un momento molto delicato della sua vita.

Noemi Bocchi furiosa: la fidanzata di Francesco Totti contro i giornalisti

Noemi Bocchi è esplosa contro i giornalisti che sapendo dei suoi impegni l’hanno attesa al di fuori del tribunale di Roma. Attenzione, perché in questo caso il divorzio tra Totti e Ilary, dove di recente ha fatto molto discutere l’ultimo colpo basso di lui, non c’entra nulla con lei ma la situazione riguarda il suo ex marito.

Noemi si è recata presso la struttura in quanto doveva essere ascoltata in merito al processo che ha visto coinvolto il suo ex marito, ma i giornalisti sapendo della sua presenza si sono subito fiondati lì per storcerle qualche informazione in merito alla sua nuova relazione che da tempo ormai è sulla bocca di tutti.

“Non mi tormentate” avrebbe risposto lei, invitando i giornalisti presenti sul luogo a rispettare la sua privacy che in questo momento non è di certo protetta da quando ha scelto di iniziare una relazione con l’ex capitano della Roma. Relazione che è venuta fuori ancora prima dell’annuncio della separazione facendo appassionare ancora di più gli amanti della cronaca rosa.

