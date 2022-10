Continua l’onda delle separazioni vip: fan sconvolti, si dicono addio anche loro

Un anno tormentato per le coppie vip, che continuano a dirsi addio lasciando a bocca aperta i fan con l’annuncio sui social: ora tocca anche a loro.

Non è sicuramente un anno fortunato per le coppie vip. Se pochissimi hanno vissuto un felicissimo ritorno di fiamma, come Belen Rodriguez e Stefano De Martino o (ancora nell’ambito del dubbio), Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi, per altri invece gli ultimi mesi sono stati un vero trambusto. Come non citare su tutti la separazione dell’anno, quella tra Ilary Blasi e Francesco Totti, che ancora si arricchisce di colpi di scena come una vera soap opera.

Due dei casi più recenti, invece, sono quelli di Alessia Marcuzzi e Melissa Satta, anche loro protagoniste di una dolorosa fine della storia d’amore. A sconvolgere i media, probabilmente, più della separazione in sé, è stata la modalità scelta per gli annunci. Si direbbe che sia diventata una vera e propria “moda” quella di far sapere al mondo che il proprio rapporto è finito attraverso un comunicato.

Che arrivi tramite social, con qualche frase scritta in bianco su sfondo nero, o tramite stampa, pare quasi un “dovere” quello di aggiornare il proprio popolo di seguaci con quanto sta accadendo nella vita di coppia. Ultima ad aggiungersi alla lista è un’amatissima influencer: Valentina Ferragni. Proprio lei, sorella dell’altrettanto celebre Chiara, ha spiazzato i fan nelle ultime ore con il triste comunicato.

Valentina Ferragni e Luca Vezil si sono lasciati: “Decisione sofferta”

Proprio così, nel bel mezzo di una giornata social qualunque, tra foto di trattamenti di bellezza, panorami mozzafiato e cagnolino, è apparso l’annuncio che nessuno si aspettava nelle stories Instagram di Valentina Ferragni. Anche lei ha scelto di condividere con i fan questo triste momento, scrivendo qualche frase su uno sfondo nero. “Dopo tanti anni condivisi insieme io e Luca abbiamo deciso di intraprendere due strade separate“, esordisce l’influencer.

I due volti noti del web stavano insieme da ben 9 anni e condividevano passioni, interessi, viaggi e, almeno da quanto sembrava, tanta complicità. “Siamo cresciuti insieme e ci unirà sempre un grande affetto e rispetto per quello che siamo stati. Vi chiedo di comprendere e rispettare la nostra decisione che come potete immaginare è stata tanto sofferta“. Un vero fulmine a ciel sereno, dunque, che lascia con tanti punti interrogativi.

Nessun tradimento dovrebbe esserci alla base della scelta di separarsi e, seppur già da alcuni giorni le voci su una presunta crisi stessero circolando, nulla lasciava presagire un comunicato così improvviso. Per il momento nessuna indiscrezione in più è emersa sulle cause della fine, ma non è da escludere che, una volta che la ferità si sarà risanata, l’influencer non decida di raccontarsi a cuore aperto, magari in un’intervista a Verissimo, dove i due avevano presenziato insieme.