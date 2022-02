Colori nude che passione: i 5 capi più trendy che dovranno essere tuoi!

I colori nude sono sintomo di eleganza e raffinatezza, soprattutto nel fashion. Quali capi dobbiamo assolutamente avere in queste nuance? E come inserirli nel giusto outfit? Scopriamo tutti i dettagli su questa guida di stile targata CheDonna!

Verde bosco, giallo lime e azzurro polvere: le tendenze in fatto di moda non sono mai state più eccentriche e colorate. Ma dopo aver indossato outfit colorati sentiamo sempre il bisogno di tornare alle origini, con look più delicati e a volte semplici. Come riuscire a rimanere al passo con le tendenze creando outfit di tendenza che ci rispecchino senza necessariamente osare con colori distanti da noi? Semplice: con i colori nude!

Quando scorriamo i social media e vediamo i look delle nostre influencer preferite, oppure quando sfogliamo magazines di moda abbiamo sempre una sensazione: la maggior parte dei look che vediamo non fanno per noi.

Questo avviene per molti motivi: gli outfit indossati dalle modelle o influencer non valorizzerebbero la nostra fisicità, oppure non fanno al caso nostro, in quanto utilizzare alcuni dei look trendy proposti per l’ufficio o nella quotidianità risulterebbe impossibile.

Ma ci proviamo, andiamo nel nostro negozio di fiducia, acquistiamo il capo colorato e particolare tanto inneggiato dal mondo del fashion, creiamo l’outfit perfetto, usciamo e ci sentiamo delle dive! Perché il potere della moda è proprio questo: farci sentire bene e importanti.

Poi avviene un qualcosa: non riusciamo più ad indossare quel capo particolare. Lo sentiamo come esagerato, non ci rispecchia, e quindi lo lasciamo nel nostro guardaroba/dimenticatoio insieme a tutti gli altri capi che abbiamo acquistato per lo stesso identico motivo.

Nessuna paura: succede a tutte! La risposta è molto semplice: non sempre le proposte in fatto di moda dai big del settore rispecchiano il nostro modo di vivere la quotidianità. Per questo motivo diventa impossibile, alle volte, seguire le tendenze.

Come fare allora per rimanere noi stesse e al contempo al passo con le tendenze? Utilizzando gli evergreen della moda. Uno in particolare? I colori nude!

Scopriamo insieme quali sono i 5 capi MUST-HAVE di ogni donna nelle colorazioni nude, come e quando indossarli!

Colori nude: ecco i 5 capi MUST-HAVE di ogni donna!

Dall’accessorio al total outfit, il nude è di certo la nuance più versatile in fatto di fashion. Ma quando si parla di nude non si intende un colore in particolare, ma una serie di tonalità che vanno dal beige al rosa, finendo per i toni più chiari di marrone. Trovare la propria tonalità di nude non è un gioco da ragazzi, ma l’importante è creare il giusto outfit!

Insomma abbiamo capito che bisogna avere nel nostro armadio capi di color nude. Ma quali?

trench coat: uno dei capi da avere assolutamente per la primavera 2022 è il trench coat, il classico cappotto leggero adatto per le giornate di pioggia. Lungo fino a sotto il ginocchio, con manica a la raglan (ossia con cucitura sotto alla spalla) e taglio oversize, da avere di color beige. Possiamo abbinarlo in un look street style, con felpa, leggings, sneakers e cappello da basket. Oppure possiamo indossarlo per il lavoro sopra al completo giacca e pantalone.

uno dei capi da avere assolutamente per la primavera 2022 è il trench coat, il classico cappotto leggero adatto per le giornate di pioggia. Lungo fino a sotto il ginocchio, con manica a la raglan (ossia con cucitura sotto alla spalla) e taglio oversize, da avere di color beige. Possiamo abbinarlo in un look street style, con felpa, leggings, sneakers e cappello da basket. Oppure possiamo indossarlo per il lavoro sopra al completo giacca e pantalone. scarpa nude : non c’è niente di più sensuale di una scarpa con il tacco nude. Indossare un sandalo o una décolleté beige darà slancio alle gambe e quindi alla nostra figura. Tip di stile : al momento di acquistare il vostro tacco nude dovrete fare attenzione alla nuance. Cercate la tonalità che più si avvicini al vostro incarnato, così da evitare lo stacco di colore.

: non c’è niente di più sensuale di una scarpa con il tacco nude. Indossare un sandalo o una décolleté beige darà slancio alle gambe e quindi alla nostra figura. : al momento di acquistare il vostro tacco nude dovrete fare attenzione alla nuance. Cercate la tonalità che più si avvicini al vostro incarnato, così da evitare lo stacco di colore. borsa : avete creato il vostro outfit total black e state scegliendo la borsa? Evitate l’accessorio nero, puntate sul beige. La borsa chiara darà un tocco di luce al vostro look e sarete trendy ed eleganti!

: avete creato il vostro outfit total black e state scegliendo la borsa? Evitate l’accessorio nero, puntate sul beige. La borsa chiara darà un tocco di luce al vostro look e sarete trendy ed eleganti! pantaloni: non c’è niente di meglio per un look colorato di un pantalone beige. Se state creando outfit dai colori forti, il nero è meglio evitarlo. Le colorazioni scure abbinate a tonalità forti, come il viola o il rosso, hanno la capacità di rendere gli abbinamenti di colori forti e contrastanti. Meglio scegliere un pantalone beige da abbinare alla vostra maglia colorata.

non c’è niente di meglio per un look colorato di un pantalone beige. Se state creando outfit dai colori forti, il nero è meglio evitarlo. Le colorazioni scure abbinate a tonalità forti, come il viola o il rosso, hanno la capacità di rendere gli abbinamenti di colori forti e contrastanti. Meglio scegliere un pantalone beige da abbinare alla vostra maglia colorata. total look: le esperte di fashion lo sanno bene, il total look monocromatico è perfetto per ogni situazione. Ancora meglio se nelle tonalità del nude. Dallo sportivo all’elegante, create il vostro outfit monocromatico beige. Sarete perfette!

