Makeup: blush in crema fai da te -VIDEO

Una ricetta fai da te per creare in casa un ottimo blush in crema, prodotto da tenere sempre con se per un ritocco dall’effetto molto naturale e duraturo.

Il Blush un ‘must have’ del makeup che non dovrebbe mai mancare nel beauty di una donna e soprattutto nella borsa. Un cosmetico realmente multi funzione che da solo può servire per ritoccare un trucco completo e regalare all’incarnato un aspetto fresco e radioso anche dopo molte ore fuori casa.

Ecco come prepararlo in casa in una formulazione cremosa. Pratico da applicare con le dita e capace di donare colore alle gote e anche alle labbra in modo raffinato e discreto. Gli ingredienti per realizzarlo si possono trovare facilmente negli shop on line anche a prezzi molto convenienti. Scopri come fare un primer viso in gel fai da te.

Come realizzare il blush in crema, il video tutorial

Per preparare il blush in crema, avrete bisogno di:

5,5 grammi di caprilico trigliceride

3,5 grammi di olio di jojoba

2,5 grammi di coco caprylate

0,7 grammi di burro di karité

0,7 grammi di acido stearico

0,5 grammi di cera carnauba

0,2 grammi di vitamina E

1,7 grammi di caolino

1 grammo di magnesio stearato

1 grammo di amido di mais o riso

3 grammi di mica colorata

Dopo aver scelto il colore della mica, si dovranno mescolare ad essa gli ingredienti in polvere, poi si aggiungeranno gli oli e poi il burro di karitè, l’acido steraico, la cera e la vitamina E. Una volta miscelati bene tutti gli ingredienti si otterrà un composto liquido che adrà versato in un contenitore da blush e lasciato solidificare in frigorifero.

->>>LEGGI ANCHE:

Autumn desert makeup tutorial-VIDEO-

Sieri per ciglia, cosa sono a come funzionano

Makeup: illuminante fai da te-VIDEO-

Trucco d’autunno marrone e malva-VIDEO-

Lip Blushing: il tatuaggio per le labbra effetto filler

Struccarsi il viso perfettamente: segui tutti i passaggi

Madonna lancia la Too Faced makeup Collection

Makeup: contouring e base viso perfetti -VIDEO-

Chedonna.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato dalle nostre notizie SEGUICI QUI