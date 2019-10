Makeup: primer viso in gel fai da te-VIDEO

Un ottimo primer viso in gel fatto in casa. Un prodotto capace di rendere la pelle liscia e compatta da stendere prima del fondotinta e del correttore. Un prodotto eccellente e privo di siliconi.

Il primer viso è senza dubbio un ‘must have’ nel makeup, un prodotto che assicura una pelle liscia e compatta dove stendere poi il fondotinta e gli altri prodotti per il trucco. In particolare questo primer fai da te, si presenta in un fresco gel a base di ingredienti naturali.

Scopriamo insieme come preparare il primer viso in gel, da stendere sempre prima del makeup o anche come siero idratante.

Come preparare il primer viso in gel, il video tutorial

Per preparare il primer viso in gel, avrete bisogno di:

75 gr. di acqua demineralizzata

1 gr. di inulina

2 gr. di carragenina

2 gr. di proteine della seta

0,5 gr. di allantoina

17 gr. di acido ialuronico

5 gocce di aroma alimentare o fragranza

0,6 gr. di cosgard

Il segreto di questo primer in gel è senza dubbio la presenza della carragenina, una sostanza naturale estratta da un’alga rossa, Chondrus Crispus, in grado di donare alla pelle idratazione, freschezza ed un effetto similsiliconico molto performante. I prodotti per creare il primer fai da te, sono facilmente reperibili on line o in farmacia. Il primer viso per alcune donne è un prodotto insostituibile, quasi una tappa obbligata del makeup. Non vi resta che guardare il video tutorial.

