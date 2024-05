Beauty routine over 40: i segreti per avere una pelle fresca e luminosa

Hai superato i 40 anni? Ecco come prenderti cura della tua pelle per fare in modo che sia sempre bellissima e luminosa.

Con il passare del tempo anche la nostra pelle inizia a mostrare quale piccolo segno del tempo che passa. Ma come possiamo fare per prenderci cura di lei ed evitare di guardarci allo specchio e non riconoscerci? I nostri esperti di Chedonna oggi ti daranno dei consigli semplici ma molto efficaci.

Quindi se hai superato i 40 anni è giunto il momento di fare una seria beauty routine. Scopriamo tutti i passaggi ed i prodotti perfetti nel nostro caso.

Beauty routine over 40: i consigli degli esperti beauty

Una volta che hai spento queste candeline è giunto il momento di iniziare a prenderci cura della nostra pelle. Si perché si iniziano a vedere piccole rughette o macchie del tempo. Se facciamo una buona skincare routine possiamo rimandare di qualche annetto.

È anche vero che molto dipende dal nostro DNA, ma un aiuto fondamentale arriva assolutamente da come ci prendiamo cura della nostra pelle. Se lo facciamo con costanza sia la mattina che la sera, sicuramente riusciremo a contrastare i segni del tempo. Un ottimo aiuto è poi la “ginnastica facciale”.

Parliamo di una serie di movimenti che ci aiuta a migliorare l’elasticità. Dobbiamo metterci davanti allo specchio ed iniziare distendendo i muscoli ed in questo modo le prima rughette si attenueranno. Importantissima poi anche la detersione. Ogni sera dobbiamo usarlo assolutamente.

Anche se utilissime è giunto il momento di dire addio alle salviette struccanti, utilizziamo burri se siamo truccate. Poi passiamo al tonico, se possibile con collagene, che elimina tutte le impurità della pelle. Come ultimo passaggio utilizziamo un siero ed il contorno occhio.

Ottima poi aggiungere anche una buona crema ricca ed idratante la notte. Noi di Chedonna vi diamo un piccolo consiglio per quanto riguarda la crema al contorno occhi. Se la troviamo con l’avocado è perfetta perché super nutriente ed idrata la zona come una sorta di booster.

Adesso che conosci tutti questi passaggi e consigli per la pelle se hai superato i 40 anni siamo certi che i segni del tempo rimarranno ancora lontani per un po’. Ricordati poi che è sempre bene truccarsi senza esagerare, ti consigliamo anche di guardare la nostra guida come truccarsi per le over 40.

E ricordati e bisogna accettare il tempo che passa e se una ruga non vuole andare via è solamente un segno della vita che abbiamo vissuto e per questo motivo fa parte di noi!