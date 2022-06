Hai finito le salviette struccanti? Corri ai ripari con queste 5 alternative

Non hai a tua disposizione le salviette struccanti per rimuovere il trucco? Non preoccuparti, puoi ricorrere a delle valide alternative.

Ti sarà sicuramente capitato di tornare a casa dopo una lunga serata e volerti subito struccare, ma ti sei resa conto di non avere più a tua disposizione le salviette struccanti.

Una situazione sicuramente frustrante e fastidiosa. Ma siamo qui per rivelarti che in questi casi ci sono delle valide alternative che puoi utilizzare. Scopriamole insieme.

Alternative alle salviette struccanti? Ci sono e funzionano!

Ovviamente dormire con il trucco non è una valida alternativa quando ti ritrovi senza salviette struccanti. Ma allora cosa si può fare?

Ed è proprio qui che noi entriamo in gioco. Ti riveliamo come rimuovere il trucco ricorrendo a delle alternative efficaci, che probabilmente hai già tra i prodotti per la cura delle pelle.

Gel detergente

Fra le alternative troviamo il gel detergente, basta non applicarlo direttamente sugli occhi. Questo prodotto è in grado di rimuovere delicatamente il trucco, eliminare le impurità e lasciare la pelle fresca e luminosa. È sufficiente bagnare il viso e le mani con acqua tiepida prima di far schiumare il gel. Fatto ciò, non ti resta altro che massaggiare delicatamente la formula sul viso con movimenti circolari e morbidi e lasciare che il detergente rimuova il trucco in modo facile e veloce.

Acqua micellare

L’acqua micellare negli ultimi anni è diventato un metodo molto popolare per la rimozione del trucco. Riesce a rimuovere anche il trucco più ostinato, inclusi i prodotti waterproof. Basta mettere l’acqua micellare su un dischetto di cotone e passarlo delicatamente sulla pelle per rimuovere ogni traccia di make up. Si tratta praticamente di una salvietta struccante fai da te!

Pulizia con l’olio tra le alternative alle salviette struccanti

Il cosiddetto oil cleansing ha cominciato ad essere un metodo molto utilizzato, soprattutto poiché sempre più persone si sono rese conto che mettere olio sulla pelle non significa avere la pelle grassa, e fortunatamente questo metodo di pulizia può essere usato anche per rimuovere il trucco. Per fare ciò, è sufficiente usare un olio detergente e il gioco è fatto.

Crema detergente

Anche una crema detergente può essere utilizzata per rimuovere il trucco senza l’uso di una salvietta. E’ in particolar modo consigliata per chi ha la pelle secca, in quanto eviterà la sensazione di tensione che si prova dopo la pulizia e la rimozione del trucco. Con questo prodotto, la pelle apparirà anche più liscia e luminosa.

Acqua e sapone

Proprio così, a mali estremi… Anche il vecchio metodo acqua e sapone può essere usato per rimuovere il trucco a fine serata, anche se ovviamente non bisogna abusarne. Assicurati solo che i prodotti che hai applicato possano essere rimossi con questa combinazione, altrimenti potresti finire per irritare la pelle con uno sfregamento eccessivo.