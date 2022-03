Hai 40 anni e sei stata invitata ad un party? Ecco come dovresti truccarti

Per avere un look appariscente, non si sbaglia nell’usare un ombretto metallico, glitterato e chi più ne ha più ne metta. Quale colore usare? Qualunque stia bene con l’outfit. Sì, quindi ad azzurro, bluette, fucsia.

La parola chiave per il trucco over 40 resta sempre comunque definire, come abbiamo accennato prima. Ecco perchè lo sguardo – che spesso è comunque la prima cosa che gli altri notano di noi – deve essere intenso. Come renderlo tale? Puntant su matita e eye-liner, senza avere paura di esagerare. E poi ci vuole tanto mascara, possibilmente pettinando bene le ciglia per definirle e separarle, perchè in questo modo aprono lo sguardo e lo illuminano. Attenzione però alle ciglia finte: è sempre preferibile un buon mascara, ma se proprio vogliamo applicarle, stiamo almeno attente a sceglierne un paio che ci diano un effetto abbastanza naturale. Anche le sopracciglia giocano un ruolo fondamentale: se non hanno una bella forma, oppure non sono abbastanza folte, basta giocare un po’ con l’apposita matita.

Per il make up over 40, un segreto è quello di scegliere se caricare gli occhi oppure le labbra: entrambi sarebbe eccessivo. Se abbiamo usato ombretti molto appariscenti, è meglio lasciare le labbra naturali, altrimenti un bel rossetto rosso è quello che ci vuole per un party.