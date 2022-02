Se hai 50 anni e devi andare ad un party ecco cosa dovresti indossare

Hai 50 anni, devi andare ad un party esclusivo e non sai cosa indossare? Ecco 5 idee di outfit da sfoggiare per essere irresistibile.

Se i 40 sono i nuovi 20, i 50 sono i nuovi 30. Certo, dopo un paio di anni buoni di pandemia e le pochissime uscite conseguenti dovute alla chiusura dei locali, siamo un po’ tutte a corto di idee, a prescindere dall’età.

E poi, c’è un’altra cosa da aggiungere: a 20 ti senti invincibile e pensi che nessun outfit potrebbe farti sfigurare, a 30 inizi a capire che non tutto ti sta bene e che devi scegliere con cura cosa indossare, a 40 inizi a preoccuparti di cosa potrebbe farti “ringiovanire”, a 50 di cosa può valorizzare la tua figura.

E sì, adesso che stanno riaprendo i locali, stiamo ricominciando tutti ad andare alle feste e, come dicevamo, non siamo più tanto abituate a scegliere look impeccabili da sfoggiare. Ma niente paura, siamo qui per questo. Ecco 5 outfit da provare per andare ad un party dopo i 50 anni.

Ecco gli outfit adatti ad un party se hai 50 anni

Dopo gli ultimi 24 mesi di pandemia, siamo tutti disabituati a fare le ore piccole ormai e stare a casa era diventato quasi di conforto, anche perchè non dovevamo più passare ogni week end ad impazzire per capire cosa indossare, ormai il pigiama era diventato il nostro outfit preferito. Ma se è il compleanno della nostra migliore amica, il nostro capo ha organizzato una festa aziendale, il figlio del nostro amico di infanzia si laurea, non possiamo non andare. Ed ecco quindi 5 outfit da indossare per prendere parte ad un party a 50 anni.

Puntare su lustrini, pailettes, accessori “luminosi”

Essere appariscenti è sempre una buona idea quando si va alle feste, ma sempre senza esagerare, soprattutto a 50 anni. Va benissimo sia un abito – purchè appunto non sia troppo luminoso – ma anche qualche accessorio.

Un esempio? Un look total black – anche un blazer maschile – con scarpe luccicanti, oppure un top luminoso ed una gonna di pelle e così via.

2. Abito lungo monospalla

Certo, non siamo tutte Sharon Stone (ma ci piacerebbe esserlo), però un abito lungo monospalla è quello che ci serve lo stesso, soprattutto se ha anche uno spacco laterale.

Quello che potremmo definire una sorta di “vedo non vedo” sia nella parte superiore che in quella inferiore, oltre ad essere sempre sexy, riesce anche a ringiovanire chiunque lo indossi.

3. Blazer e pantaloni

Esiste qualcosa di più sensuale ed allo stesso tempo elegante dell’accoppiata blazer pantaloni? Questo look è raffinato, alla moda, femminile all’ennesima potenza. Per una donna che vuole essere chic, senza rinunciare a sentirsi attraente, non c’è outfit migliore di questo.

Ovviamente il colore dipende da vari fattori (carnagione, colore dei capelli, degli occhi), ma il total black è sempre il re della finezza.

4. Puntare sul rosso

Il rosso è il colore della passione, dell’amore, ma anche della moda. Ha scritto la storia di alcuni marchi – chi non ha mai sentito almeno parlare del rosso Valentino, ad esempio – ed è divenuta una delle nuance più iconiche.

Ogni anno, su tutti i red carpet degli eventi più importanti, lo vediamo sfilare, essere immerso dai flash dei fotografi e non c’è bisogno di chiederci perchè resti sempre in voga. Il rosso illumina il viso, ringiovanisce e va benissimo a tutte le età. E sì, anche a 50 anni.

5. Gonna di pelle

Anche a gonna di pelle è sempre un’ottima idea, ad ogni età. Per una donna di 50 anni che si vuole divertire ad un party con le amiche e vuole sentirsi sensuale e rock allo stesso tempo, l’ideale è una gonna di pelle midi, magari a pieghe, a matita oppure a ruota. Questo è il tipico indumento di “carattere”, capace di valorizzare il corpo, ringiovanire.

Un esempio di outfit è quello indossato da Charlize Theron – che sembra sempre una ventenne, dobbiamo ammetterlo – e cioè un blazer chiuso da una cintura in vita a catena all’ultima moda. Anche gli accessori in questo caso possono venire in nostro soccorso ed infatti la trovata del mono orecchino è stata il tocco di classe.