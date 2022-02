Levante, foto con la figlia Alma dieci giorno dopo il parto: web in delirio

Levante, dieci giorni dopo il parto, pubblica una foto con la figlia Alma e manda il web in delirio: parole da brividi.

Levante, dieci giorni fa, è diventata mamma per la prima volta. La cantautrice ha messo al mondo la piccola Alma, frutto del suo amore con Pietro Palumbo. Una storia che l0’artista ha vissuto e vive con discrezione e riservatezza annunciando la gravidanza dopo diversi mesi. La gioia per la nascita di Alma sta spingendo la cantautrice a condividere alcuni momenti della quotidianità con i followers.

Nelle scorse ore, Claudia Lagona, questo il vero nome di Levante, ha pubblicato sul proprio profilo Instagram una foto in cui ha tra le braccia la sua bambina scrivendo delle bellissime parole che hanno conquistato tutti i suoi fan.

Levante e la foto con la figlia Alma: “U n viaggio magico e potente”

Dopo dieci giorni dal parto, Levante è tornata alla sua musica. La cantautrice ha pubblicato una foto scattata tra le mura della sua casa mentre è seduta davanti al pianoforte. Con una mano torna a toccare i tasti dello strumento e con un’altra stringe la piccola Alma la cui nascita le ha cambiato totalmente la vita.

“Dieci giorni.

Ritorno al piano con una mano sola e con quattro mani, con la destra suono con la sinistra tengo Alma.

Mi ascolta suonare e cantare… mi ascolta non fermarmi mai e non perché non me lo conceda, è che proprio non voglio.

La paura di questo viaggio che sembra arrestare qualsiasi donna va assolutamente allontanata.

Ho sentito dire di tutto sulla maternità (condizione individuale in cui ogni caso non è paragonabile a nessun altro) e nei racconti di molte e molti c’è spesso il retrogusto amaro del suo aspetto “invalidante”.

Non è semplice di certo. È un viaggio magico e potente che, come tutti i viaggi magici e potenti affatica e sfida la pazienza, la gioia.

Ma non è una condizione “invalidante” … è vita vera, ricchezza.

Di un altro racconto ho sentito dire che “dopo” siamo “poco competitive”… scusate mi scappa da ridere.

Ritorno al piano con quattro mani.

Con il doppio della vita, con il triplo della fatica… ma che muscoli qui in cima alla montagna”.



Con le parole che avete appena detto, Levante ha espresso la propria gioia per la maternità che ha affrontato con un look impeccabile. Le parole della cantautrice hanno colpito tutti i suoi fan, felici di vederla serana con la sua bambina e la sua musica. Pochi giorni dopo il parto, anche Clizia Incorvaia si è mostrata con il piccolo Gabriele.