5 outfit con la felpa semplici da creare per essere super alla moda!

La felpa può essere l’indumento chiave per creare degli outfit adatti ad ogni momento della giornata. Non è sempre e solo casual, come molti immaginano, ma è molto di più. Ecco 5 outfit creati partendo dalla felpa per essere sempre alla moda.

La felpa, come il jeans, è un evergreen: da sempre esiste e per sempre esisterà sui cataloghi, le copertine, le passerelle. E attenzione: non parliamo di un indumento per forza sportivo.

Sì, perchè in realtà dipende tutto da come e con cosa decidiamo di indossarla: può restare casual con degli shorts e delle scarpe da ginnastica, può essere elegante con un blazer, oppure una gonna lunga, sexy se molto lunga e indossata con degli stivali alti. Insomma davvero questo può diventare il must have dei nostri armadi. Ecco quindi 5 outfit creati partendo dalla felpa per essere sempre alla moda.

5 outfit creati partendo dalla felpa

Partiamo dal dire che ogni tipo di felpa può essere abbinata: tutta nera, colorata, bicolore, fantasiosa, con strass, brillantini, perline. Corta, lunga, con cappuccio, la felpa ci piace sempre e, se sappiamo come usarla, può diventare davvero una nostra alleata.

Felpa e shorts

Questo è l’accoppiamento più antico del mondo. La coppia felpa – shorts vive insieme da anni, il suo è un amore indistruttibile, come quello di Victoria e David Beckam, per intenderci. Questo è il look preferito da moltissime Vip, sia millennials, sia soprattutto della generazione Z.

Comunque, a prescindere dalla nostra età, tutte possiamo optare con questo outfit. Come? Sì alle calze (nere velate, ma anche a rete per un tocco di sensualità), sì a sneackers, ma anche a stivali alti. Insomma, la parola d’ordine qui è innovare.

Felpa lunga

Cosa c’è di più sexy di una felpa lunga indossata con degli stivali alti, magari con il tacco? Assolutamente niente. E questo outfit non necessita di spiegazioni: va bene qualsiasi felpa, di qualsiasi colore (a tinta unita è meglio, ma va bene tutto).

L’unica regola è che sia abbastanza lunga da fungere da abito.

Felpa e Jeans

Anche questa è una classica accoppiata. La combo jeans + felpa noi ragazze degli anni ’90 la vedevamo nei film quando eravamo adolescenti ed anche sulle copertine dei giornali. Ma anche oggi, nel 2022, continua a spopolare tra donne di tutte le età.

Un consiglio: essendo questo un abbinamento “visto troppe volte”, almeno sarebbe bene indossarlo con dettagli che possano fare la differenza. Un esempio? Basta optare per una felpa molto colorata, oppure con brillantini, fantasie. Oppure indossare un bel paio di tacchi alti per portare questo look verso la strada dell’eleganza.

Felpa e gonna lunga

Sì, in effetti qualcuno si potrà chiedere: qual è il nesso tra la felpa ed una gonna pseudoelegante? Nessuno, infatti questo è il tipico caso in cui due opposti si attraggono, si migliorano a vicenda e si compensano (non credere che accada anche nella vita di coppia, vale solo nella moda).

C’è chi dice che la gonna sia sempre femminile, a prescindere da cosa si indossi da sopra. Non sempre è così (dipende molto da chi la indossa), ma senza cadere in discorsi retorici, una bella gonna è sempre una buona idea.

Occhio però ai colori. Nel senso che se indossiamo una gonna tutta nera dovrà essere abbinata o con una felpa colorata oppure almeno decorata, magari con brillantini, strass e colori sgargianti. La regola del bicolor – semplicemente fondere almeno un paio di colori – vale sempre in questo caso.

Felpa e blazer

Felpa + blazer = fuoco e fiamme. Questo abbinamento – all’apparenza senso senso, essendo due capi che sembrano lontanissimi tra loro – in realtà verrà in nostro soccorso in tante occasioni. Possiamo indossarlo per andare a lavoro per esempio, ma anche per uscire di giorno. Di fatto, significa prendere un indumento molto elegante (il blazer) ed uno molto casual (la felpa) per sdrammatizzare il primo e rendere più serioso il secondo, fino a trovare l’equilibrio perfetto.

A questo punto arriva il però. Proprio per non cadere nell’eccesso di sportività e per non far sentire troppo solo il nostro amato blazer, cerchiamo di non indossare altri indumenti troppo casual. Questo non significa sfoderare elementi di haute couture che magari abbiamo nell’armadio e lasciamo per le grandi occasioni, ma preferire ad esempio pantaloni sartoriali e stivaletti (non snickers magari).